    首頁 > 生活

    週四各地多雲到晴高溫28度 早晚偏冷桃竹苗低溫下探10度

    2026/01/14 21:17 即時新聞／綜合報導
    氣象署提醒，週四日夜溫差大，各地早晚偏冷，外出請注意添加衣物。（資料照）

    氣象署提醒，週四日夜溫差大，各地早晚偏冷，外出請注意添加衣物。（資料照）

    氣象署指出，週四（15日）天氣多雲到晴為主，白天北部高溫約25度，中南部上看28度，但各地早晚仍能感受到寒意，西半部低溫約12度，東半部低溫約16度，日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼。

    中央氣象署預報，明天環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

    溫度部分，因輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生；白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度。

    離島天氣：澎湖晴時多雲，17至21度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，12至18度。

    關於週末天氣，天氣風險公司指出，預計到週六各地白天溫度會逐漸上升，北部、東北部白天高溫可以到22到24度或以上，中部及花東地區高溫24到27度，南部高溫可能到26到28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍明顯。

    下一波冷空氣將從週日開始逐漸南下，預報看起來週日與下週一只是冷空氣前緣，真正冷空氣較強應該要從下週二開始影響，並且一路持續到下週五，下週三到週五將是冷空氣影響最明顯的三天。

    紫外線指數方面，宜蘭縣、嘉義市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣達中量級，其他縣市低量級。

    空氣品質方面，15日環境風場為偏東風，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度。（擷取自中央氣象署網站）

    白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，宜蘭縣、嘉義市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣達中量級，其他縣市低量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，宜蘭縣、嘉義市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣達中量級，其他縣市低量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

