獨家》一定規模連鎖餐飲業、烘焙、早餐店 7/1起須全面用洗選蛋

為守護食安，農業部將規定今年7月起國內達一定規模的連鎖餐飲業者、早餐店、烘焙業者必須全面使用洗選蛋。

為守護民眾吃的安全，農業部預告未來供應給一定規模的連鎖餐飲業者、烘焙業、早餐店的雞蛋供應商，提供給相關業者的雞蛋都必須是洗選蛋，農業部畜牧司今（14日）表示，該措施將自今年7月1日起全面實施，預計可將洗選蛋比例從目前占總體雞蛋的4成提高到7成以上。

依農業部彙整大運輸、中華民國養雞協會資料顯示，國內雞蛋日產量約12.6萬箱（每箱2百顆），自2021年起所有雞蛋都可溯源，但每日進洗選場的雞蛋則僅約5萬箱，為降低食安風險並加速產業升級，農業部預告相關修正草案，未來農產品經營者若要提供雞蛋給連鎖家數規模達30家以上的餐飲業（含加盟並且要有固定營業場所）、15家以上規模的烘焙業、50家以上規模的早餐店、相關企業登記資本額達1千萬元以上者，提供給這些業者的雞蛋都必須是洗選蛋。

該草案預告期30天，畜牧司司長李宜謙表示，期間若社會無意見，最快2月底公告，7月起正式實施，未來除校園、國軍、超商、超市、量販店、大賣場、網購等7大原本就規定要用洗選蛋的通路外，將新增一定規模連鎖餐飲業、烘焙業、早餐店等3大通路，並由食藥署定期稽查，違規者同樣由食藥署開罰。

李宜謙說明，會規定達一定規模的餐飲業、早餐店、烘焙業者必須使用洗選蛋，是因為雞蛋經過洗選後就不會有雞隻排泄物黏著在蛋殼，進而導致沙門氏菌等污染，可降低食安風險與疑慮；目前國內洗選蛋占總體雞蛋產量約4成，未來該措施實施後，盼可將洗選蛋占比提高到7成以上；去年7月時也跟國內主要餐飲、烘焙、早餐業者座談，相關業者都表態支持，認為可提高品質，至於洗選蛋價格目前跟未洗選雞蛋價格差異並不大，未來隨洗選擴大，相關成本還有望往下降。

李宜謙表示，國內洗選量能足夠，洗選場共有102場，若洗選量能全開，日洗12.5萬箱以上，可完全滿足國內雞蛋總產量，若未來洗選蛋占比可拉高到總產量的8成以上，將可更精準每日雞蛋產量。

部分消費者擔憂雞蛋洗選後不耐放等，李宜謙表示，雞蛋儲存主要必須視是否放在低溫冷藏空間，購買洗選蛋後只要存放在有適當儲存環境的冰箱，在效期內都可安心食用，至於未經洗選的雞蛋則不建議生食。

