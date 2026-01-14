為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    年終大掃除 專家教你「收拾一次不複亂」秘訣

    2026/01/14 18:24 記者歐素美／台中報導
    移民署邀請療癒系整理師黃美琇，教導新住民如何整理家中物品，為新的一年打開幸福與希望。（移民署提供）

    因應年關將屆，年終如何大掃除？移民署台中市第二服務站今天舉辦新住民家庭教育課程，特別邀請安頓身心的療癒系整理師黃美琇，以「收拾一次不複亂的秘密」為主題，帶領新住民家庭用整理改變氣場，為新的一年打開幸福與希望，現場氣氛熱烈，大家都直呼收穫滿滿。

    黃美琇分享指出，只要掌握「一次到位、分類清楚、回家有位」的原則，就能讓家務不再反覆循環，讓空間與心靈同步獲得釋放，她並傳授「集中、挑選、分類、歸位」4大收納步驟，首先將同類物品集中到一起，避免遺漏藏在家中各角落的物品；接著挑選真正需要保留的物品，其餘約8成即可進行「斷捨離」，為生活減負；第三步運用「三袋分類法」，將留下的物品依布類、紙類與雜物分門別類；最後再為每一樣物品找到最合適的「家」，讓取用與歸位都變得輕鬆自然。

    黃美琇表示，整理不僅讓居家環境煥然一新，更能改變人們對物品與生活的態度，以「除舊佈新，也是除舊佈心」勉勵學員，強調整理不是丟掉多少，而是留下真正讓自己安心與喜歡的事物，才能讓生活回到自己想要的樣子。

    來自越南的阿美開心地說，原來整理只是開始，先改變自己，才能影響別人，有好環境才會有好運來。

    台中市第二服務站站主任高志偉表示，透過結合生活實用與心理療癒的家庭教育課程，希望協助新住民家庭在忙碌與壓力中找回秩序與平衡，讓「家」成為真正的避風港，在嶄新的一年裡迎向更有力量與幸福的生活。

    療癒系整理師黃美琇以「收拾一次不複亂的秘密」為主題，教導新住民整理家中物品。（移民署提供）

