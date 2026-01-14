為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    星兒小畫家郁昕熱愛畫恐龍 父母為他開「恐龍畫食」文創咖啡館

    2026/01/14 18:13 記者翁聿煌／新北報導
    不擅言詞的郁昕為客人介紹自己的創作。（記者翁聿煌攝）

    不擅言詞的郁昕為客人介紹自己的創作。（記者翁聿煌攝）

    就讀新北市光仁中學特教班的郁昕，從小被診斷出自閉症，經常坐不住，但一拿起畫筆，卻能連續畫上3個小時，尤其擅長畫恐龍，從哥吉拉到迅猛龍都畫得微妙微俏。父母特別在土城開設「恐龍畫食」文創複合式簡餐咖啡館，店內擺滿兒子創作，還用畫作做成手提袋、杯墊等文創商品，父母將畢生積蓄投入，只希望孩子將來能走出一條自己的路。

    郁昕的父親郁浩華原本從事補教業，母親施惠萍是新店耕莘醫院護理師，兩人育有2子，老二郁昕在2歲時被診斷出自閉症，父親因此離開補教業，到郁昕就讀的屈尺國小廣興分校擔任校工，陪伴孩子學習；母親也從醫院端轉到外展單位，讓自己的工作更有彈性。

    施惠萍說，郁昕在國小三年級時展現對繪畫的愛好，後來遇到希望共好發展協會理事長呂蓮華，專門陪伴教導自閉症「星兒」畫畫，尤其注重「原生藝術」，意即順著星兒的內心原創，再予以慢慢注入技法引導開發。

    在呂蓮華調教下，郁昕的創作開始多元，但他最愛的還是恐龍，像是母親節前夕的主題「我的母親」，別人都畫了頭髮捲捲的、漂亮的媽咪，郁昕卻畫了一隻袋鼠和一隻鴕鳥正在對話，下面還各有一隻小袋鼠和小鴕鳥手牽手，彰顯小動物間的母愛和親子互動，讓施惠萍感動滿滿。

    郁昕還畫兩隻大恐龍，一隻露出尖銳的牙齒和怒目，另一隻眼神則較溫和，施惠萍以為也是母子，郁昕卻說是爸、媽，因為他長大了，爸爸開始有些要求，「恐龍畫食」於去年8月營運，除了各式餐飲美食，最重要是掛滿郁昕的各式恐龍畫作，甚至連窗戶都被畫上各型恐龍，透過陽光照射，呈現不同的光影變幻，連飾擺設都是朋友送的仿恐龍化石。

    媽媽希望17歲的郁昕能就讀新北高工餐飲科，目前他下課後會到店裡幫忙收拾，假日也會來打工，有朝一日，郁昕能在藝術創作和現實生活中，走出一條屬於自己的人生大道。

    施惠萍和先生為郁昕開設「恐龍畫食」，鼓勵他走出自己的人生道路。（記者翁聿煌攝）

    施惠萍和先生為郁昕開設「恐龍畫食」，鼓勵他走出自己的人生道路。（記者翁聿煌攝）

