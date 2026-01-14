宜蘭13歲國中生喪母又罹癌 宜蘭縣府與民間聯手撐起希望傘

蓮記連續8年寒冬送暖，今年更加碼募集700份，依家戶需求挑選年節所需用品，最高挹注2800元。（宜蘭縣政府提供）

13歲正值譜寫青春詩篇的轉折點，但宜蘭就讀國中2年級的小凡（化名），卻被迫提前迎戰生命無常，單親的他去年喪母，同年又被診斷出罹癌，雖依親阿姨，但須面臨經濟及就診奔波重擔，縣政府社會處獲知後介入扶助，並媒合民間資源挹注，農曆年前更送上暖心福袋，補足春節所需用品。

小凡與媽媽相依為命，經濟雖拮据，但積極向學，去年初媽媽意外離世，阿姨出面承擔照顧責任，同年11月份，小凡因感冒遲遲未康復，竟被診斷出罹患鼻咽癌，同為單親的阿姨，除要扛起家計，還要頻繁帶小凡治療，生活深陷困頓。

請繼續往下閱讀...

縣府社工訪視後，看到阿姨疲憊身影卻不曾抱怨，小凡即使接受治療，仍惦記球隊與學業的進取態度，讓他們深受感動，除定期關懷提供協助，也媒合民間團體長期挹注資源，並支應就學開銷至小凡成年畢業。

小凡在今年春節前夕，也拿到由宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會贈予的暖心福袋。社會處表示，蓮記連續8年寒冬送暖，今年更加碼募集700份，依家戶需求挑選年節所需用品，最高挹注2800元。

蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃說，協會希望能跟縣府一起傾聽、陪伴弱勢家戶，共同改寫他們的生命歷程，透過實際協助傳遞希望、走出黑暗。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，物價上漲、生活壓力持續加重下，許多弱勢家庭面臨困境更為嚴峻，單靠政府力量難以周全，感謝民間願意投入，透過公私協力，讓有限資源發揮最大效益。

宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會贈予宜蘭縣內弱勢家庭700份暖心福袋，小凡一家也受惠。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法