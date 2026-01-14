桃市抽檢嬰幼兒海苔產品2款重金屬超標 下架逾萬袋、盒

桃市抽檢嬰幼兒海苔產品，2款重金屬超標下架逾萬袋（盒）。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局今（14）日針對近期市售嬰幼兒食品重金屬監測計畫發布最新進度，衛生局表示，1月5日及6日配合食藥署執行抽驗，結果顯示兩款市售嬰幼兒海苔產品不符標準，為維護市民食品安全，衛生局第一時間已要求業者配合處理，目前相關產品均已完成下架，不合格產品已封存。

衛生局表示，根據衛生福利部食品藥物管理署的檢驗速報單顯示，桃園市不合格品項包含「100%純橄欖油海苔（有效日期：2026.9.25）」及「ibobomi無調味海苔片（有效日期：2026.10.21）」，其中，米谷家股份有限公司販售的「100%純橄欖油海苔」檢出鉛0.068mg/kg（限量標準0.050mg/kg）及鎘0.916mg/kg（限量標準0.040mg/kg）；星禾國際有限公司代理的「ibobomi無調味海苔片」則檢出鉛0.140mg/kg及鎘1.797mg/kg。

兩款產品因檢出值超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中關於嬰幼兒類食品規定，判定為與規定不符，衛生局已依食品安全衛生管理法第17條規定，命業者下架，若複抽不合格將依同法第48條第8款規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生表示，已於第一時間要求業者全面停止銷售並啟動回收機制，截至1月13日「100%純橄欖油海苔」已下架2773袋、「ibobomi無調味海苔片」則已下架7669盒，後續將監督業者提交銷毀計畫，並持續加強市售食品抽驗，若家長先前已購入相關產品，建議依業者公告進行退換貨處理，若有相關疑問，可撥打1950消費者服務專線或0800-285-000洽詢。

桃市抽檢嬰幼兒海苔產品。（衛生局提供）

