    首頁 > 生活

    台灣高鐵「年度總獎金」7個月創新高！ 三大獎金種類一次看

    2026/01/14 17:11 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵公司「年度總獎金」將達史上新高的7個月，當中包含三種獎金，包括營運激勵金、年終獎金、績效獎金。（資料照）

    台灣高鐵公司「年度總獎金」將達史上新高的7個月，當中包含三種獎金，包括營運激勵金、年終獎金、績效獎金。其中年終獎金達3.4個月，雖不是史上最高，但加上其它獎金，高鐵員工的年度總獎金7個月就創新高。

    高鐵公司說明，2025年度總獎金依公司自結損益的「計列獎金基礎」對應總獎金級距，已向董事會報告並經審議，2025年度總獎金為7.0個月。鑒於獎金數額係基於年度決算數所計算的年度獲利數試算，故如實際年度獲利數經會計師查核確定後，與本案所列數額不同，修正月數將另案公告，差額亦將併入2026年6月30日發放的「績效獎金」予以調整。

    對於2025年度總獎金狀況，高鐵公司說明，第一是營運激勵金，每位員工定額1萬2000元，約為0.20個月薪資，已於今年1月2日發放完畢。第二是年終獎金，每位員工3.40個月薪資，預計於2月6日發放。第三是績效獎金（含「員工酬勞」），平均為3.40個月薪資，將依個人績效等條件於2026年6月30日發放。

