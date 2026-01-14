任容萱號召「一塊用愛灌溉」零錢捐 陪陽光顏損孩子成長

藝人任容萱（右）擔任陽光基金會愛心大使，與陽光孩子悠悠（中）及悠悠媽媽同台，呼籲大眾關注陽光家庭，提供溫柔陪伴。（記者吳柏軒攝）

「不管顏損孩子外觀是什麼，他們就是普通人！」陽光基金會每年服務逾400個燒傷顏損兒家庭，但在視覺先行的年代，主流審美往往使外貌差異被貼上刻板標籤，陽光愛心大使任容萱今（14日）呼籲大眾設身處地，盡心陪伴，一起陪伴陽光顏損孩子助學成長。

為助大眾同理支持燒傷顏損兒及家庭，藝人任容萱今年再度擔任陽光基金會助學培力計畫愛心大使，今日下午她與陽光孩子悠悠同台，送上可愛書包等禮物，祝福6歲悠悠將上小學順順利利；任容萱也說，自己曾就讀教育科系背景，知道顏損孩子不只需要專業治療，更需關懷陪伴，更回憶學生時期也被欺負過，深知支持鼓勵帶來很大的力量，同時佩服辛苦帶著顏損孩子成長的家長，希望更多人了解顏損家庭，設身處地、盡心陪伴。

陽光孩子悠悠患有微血管畸型，出生滿3個月即開始雷射治療，悠悠母親表示，孩子至今已歷經超過18次治療，即將升上小學，回憶悠悠是第一胎，本來滿心期待，6年來卻須帶著孩子辛苦看各科醫生，深夜也只能看著孩子滿滿擔憂，如今悠悠將上小學，開始遇到複雜小型社會，怕其他孩子語氣不友善等，呼籲外界面對顏損孩子，不管外觀是什麼，他們都是普通人，多一點了解、少一點詢問，可以大幅降低壓力，正常相處做朋友。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，希望透過教育與陪伴，讓社會理解無論顏面外觀如何，每個人都值得被尊重與公平對待。並呼籲大眾一起透過零錢捐支持「陽光孩子助學培力計畫」，支持孩子獎助學金與500場臉部平權宣導活動。

全聯佩樺圓夢社福基金會董事張宜君說，連續2年跟陽光合作零錢捐公益活動，盼透過完善支持系統與平權宣導，減少大眾標籤與誤解。全聯行銷部協理劉鴻徵統計，去年零錢捐募款破3176萬元，其中陽光占最大宗，今也透過捐贈價值100萬元的1千萬點全聯福利點數，支持陽光孩子助學培力計畫，陪伴面臨身心挑戰的孩子勇敢跨越生命關卡。

藝人任容萱擔任陽光基金會愛心大使，呼籲大眾愛心零錢捐，支持陽光家庭孩子成長。（記者吳柏軒攝）

全聯與陽光基金會合作，舉辦「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」零錢捐，邀藝人任容萱（中）號召大眾「一塊用愛灌溉」，支持陽光孩子成長之路。（記者吳柏軒攝）

