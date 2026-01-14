為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    小貨車牽繩綁狗「拖著走」血流一地 嘉市府：以車追人依法開罰

    2026/01/14 16:47 記者王善嬿／嘉義報導
    民眾目擊白色狗被小貨車沿途拖行，地上血跡斑斑。（民眾提供）

    民眾目擊白色狗被小貨車沿途拖行，地上血跡斑斑。（民眾提供）

    一部小貨車疑似在車斗用牽繩綁狗載著走，不料行經嘉義市親水路路段時，被民眾發現狗兒慘被拖著走，奄奄一息，且路上血跡斑斑，地上留有糞便等「脫肛」情形。嘉義市政府建設處表示，從民眾提供影片，行為人恐涉及違反動物保護法，正以車追人、聯絡小貨車車主到案釐清案情，確認狗的狀況，依法開罰。

    目擊民眾說，今下午2點55分行駛在小貨車後方，發現車後沿途拖行一隻白色犬隻，起初以為是風箏還是紙製品，靠近一看才發現是狗，一旁有機車騎士看到也招手示意駕駛停車，小貨車司機停靠路邊查看，狗兒已經奄奄一息，沿途可見流血血跡、糞便。

    市府建設處說，動保法第5條飼主責任，規定不得以汽、機車牽引寵物，提供其他妥善之照顧等，將依犬隻狀況、傷亡程度，如涉違反動保法第30條，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰；情節嚴重者，涉違反動保法第5條第2項、第6條或第12條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

    狗兒被沿途拖行，還疑有脫肛情形，糞流一地。（民眾提供）

    狗兒被沿途拖行，還疑有脫肛情形，糞流一地。（民眾提供）

