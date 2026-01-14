去年湧入13萬人 台南甜點節週六全糖登場

去年湧入13萬人次的台南甜點節，本週六再登場，精選國內知名品牌店家共襄盛舉。（圖由大東橋商圈提供）

深受親子喜愛的台南甜點節又來了，上屆湧入13萬人次，今年活動本週六將於永康全糖登場，以「氣味漫遊」為主題，邀請各知名品店家共襄盛舉，還有優質的在地農特產展售，豐富呈現，合計超過150攤，規模為歷屆之最。

活動邁入第6屆，一樣在市圖永康新總館旁封街舉行，週六揭幕，為期2天，最具人氣的甜點市集，精選了北、中、南的品牌店家，包含手作烘培、蛋糕、麵包、布丁、餅乾、麻糬、豆塔、肉桂、脆腰果、草莓大福……，還有系列的茶、咖啡等飲料，多達120攤。

另外，還有結合在地優質農會、農場、農家、農園與農民的好康市集，展售當季蔬果與台南特產，品項多樣，讓民眾可以先採辦年貨，歡喜迎新。

甜點節由大東橋商圈觀光發展協會、思味市集、市府觀旅局、市立圖書館，以及永康區公所等單位合作籌辦，上屆2天累計湧入13萬人次，現場塞爆，也讓今年的活動備受矚目。

大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬表示，今年的系列活動已於本月6日展開，在市圖舉辦講座，邀請知名的PAPILLON DOUX創辦人許智傑到場指導，帶領大家透過香味探索甜味的層次，打造五感延伸的體驗。

還有El.olor法式甜點Nico主廚也應邀駐場，透過「桑椹優格乳酪蛋糕」的演示過程，引領大家走進台南獨特的果香世界，且深入了解如何運用簡單的食材，打造出層次豐富、口感柔滑的好味道。

顏子喬說，開幕將邀請食尚玩家與各地自媒體創作者到場報導，向全台灣甜點控分享活動店家精選產品，還有一系列的聯名行銷，今年現場更打造了「帶得走的森林」公益植栽，開放民眾認購帶回，讓綠意延伸至居家生活，金額的20% 將捐贈「喜憨兒社會福利基金會」，大小朋友攜手送愛，讓活動更有意義。

顏子喬歡迎各界利用週休假期，來趟兼具甜蜜與氣味的浪漫旅程，相關的活動詳情可上「大東橋商圈」粉絲團查詢。

