    打流感疫苗被告知「侯友宜自費購買」 新北民眾傻眼

    2026/01/14 16:59 即時新聞／綜合報導
    新北市衛生局開放40至49歲的設籍市民接種流感疫苗。示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    配合秋冬防疫政策，新北市衛生局在8日宣布擴大接種對象，設籍新北市40至49歲市民皆可接種，開放約2000劑供民眾施打。不過今（14日）有民眾至深坑區衛生所施打時，卻被接種人員告知「這是侯友宜『自費』購買的」，讓他當場傻眼。

    新北市公費流感疫苗自去年10月1日開打，總共採購100萬劑，自本月8日剩餘2000劑，擴大至設籍新北市40至49歲市民施打，民眾在社群平台Threads發文指出，在施打過程中專員特別提到「是侯友宜『自費』購買的，提供給40歲至49歲戶籍在新北市的市民」，直言只差沒說出拿納稅人的錢買自己的票，怒批國民黨不要臉。

    留言區有網友也碰過類似的情況，當下直接回應公所人員「為什麼要說是他自費買給大家的，是在誤導大眾嗎？」請公所人員好好傳遞訊息，不要誤導大眾是什麼市長自費購買，用預算還是用特別經費就好好說清楚。

    對此有網友指出，「侯友宜自費購買」的說法完全是在欺騙不知道的人，甚至在偏向這類說法超實用，更有網友戲稱，侯友宜自掏腰包買疫苗的財源，是不是文林苑的離譜高額房租。

