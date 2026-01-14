林鐵收回檜意森活村自營 王美惠要求保障店家及員工權益

立委王美惠（左）了解受影響店家需求。（立委王美惠服務處提供）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處委託檜意森活村股份有限公司營運「檜意森活村」，因檜意森活村公司有財務問題，積欠去年租金與相關費用，林鐵及文資處15日終止契約、16日起收回自行管理。立委王美惠表示，已要求林鐵處須顧及商家權益，依法追回積欠款項，並承擔相關責任，協助受影響店家、業者與員工，妥善處理求償事宜。

王美惠說，檜意森活村現有39家店家、自營8家，各店家與原經營公司簽訂的契約、租期都不同，已要求林鐵處後續處理必須顧及商家權益與營運穩定，提供必要法律服務及協助，協助受影響店家、員工求償。

王美惠表示，林鐵處接管後，對現有店家採取多項配套措施，包括不收取保證金、租金可延至農曆年後繳納、提供分期付款機制，同時以最低營收的等級計算租金，降低商家負擔、穩定園區營運。

王美惠強調，對於未來接手經營廠商，林鐵處應嚴格把關資格與營運能力，建立完善督導機制，避免類似問題再度發生；她建議，應進一步檢討營運模式，評估延長營業、善用晚間時段，提高園區整體使用效益與觀光產值。

園區後續營運規劃，王美惠說，1月16日至5月31日將由林鐵處自行管理，與店家簽訂新租約，6月1日至2028年5月31日，將依「國有財產法」辦理全區公開標租。

立委王美惠已要求林鐵及文資處，要妥善協助商家、業者及員工維護權益。（立委王美惠服務處提供）

