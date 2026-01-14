為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄河堤國小推動SEL結合英語激發學習動機 深化全人教育

    2026/01/14 16:29 記者黃良傑／高雄報導
    高雄河堤國小推動SEL結合英語激發學習動機，深化全人教育。（高市教育局提供）

    高雄市立河堤國小今（14）日熱鬧舉辦「SEL×國際教育週—一起閃耀（Together We Shine）」主題活動，結合英語學習與社會情緒學習（SEL）；教育局長吳立森受邀參與，帶領學生們透過闖關遊戲、角色扮演與互動體驗，學童們在歡笑中認識情緒、學會表達、建立自信。

    河堤國小表示，活動現場依據不同年段學生的發展需求，精心設計多元且循序漸進的學習內容，透過遊戲、角色扮演、情境對話與闖關體驗，引導學生學習辨識情緒、表達感受，並在互動中練習傾聽與尊重，讓學生們在「做中學、說中學」中提升英語學習動機，更深化對自我與他人的理解。

    局長吳立森告訴師生們，面對快速變遷的社會與多元挑戰，教育不僅要培養學生的學科能力，更應扎根其情緒素養與人際能力；教育局高度重視社會情緒學習在各級學校的推廣，並將SEL視為培養學生全人發展與未來關鍵能力的重要基石。

    河堤國小家長會長林素慧表示，河堤國小長期重視學生的品格發展與心理健康，此次透過SEL結合英語與國際教育，讓學習不再只是語言輸入，而是生活實踐。

    高雄河堤國小推動SEL結合英語激發學習動機，深化全人教育。（高市教育局提供）

