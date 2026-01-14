為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北第二行政大樓預計年底啟用 停車場3月底招商

    2026/01/14 16:24 記者黃子暘／新北報導
    新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，大樓規劃設置16格大型車位、1487格小型車位、4格大型重機車位及3004格機車位，今（14）日舉行招商說明會。（新北市交通局提供）

    新北市第二行政大樓預計於今年底啟用，大樓規劃設置16格大型車位、1487格小型車位、4格大型重機車位及3004格機車位，今（14）日舉行招商說明會，預計3月底公告招商。交通局長鍾鳴時指出，二辦緊鄰捷運先嗇宮站，料啟用後人流、車流量均會大幅成長，地下停車場將提供公務與公共停車使用，服務臨時停車、月租、公務洽公及活動需求等族群。

    鍾鳴時說，為提升整體停車品質與使用體驗，交通局規劃由民間得標業者建置智慧停車管理資訊系統，並導入智慧化停管設備，推動「免下車、免實體卡」的車牌辨識支付服務，招商說明會邀集公辦民營停車場經營業者及車牌辨識支付業者前來了解案件內容並交流意見。

    交通局停車管理科長吳清哲並指出，盼透過提前公開案件背景與需求，鼓勵有意參與投標的業者準備、投標，詳細資訊將於今年3月底前公告於政府電子採購網及交通局網站；招商說明會簡報也已上傳雲端可供參考。

