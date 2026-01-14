「海牛校長」魏清水告別式 文化界沉痛、彰縣府頒褒揚狀追念

魏清水早年常騎機車、背相機到處記錄，並透過網路與媒體發聲，讓海牛從瀕危傳統變為地方創生典範。（翻攝魏清水臉書）

守護芳苑潮間帶文化的靈魂人物走了。彰化芳苑「海牛文化」推手、外號「水哥」的魏清水，因腎臟功能衰竭併發多重器官衰竭，本月3日病逝，享年57歲。今（14日）在家鄉舉行告別式，上百位親友、同文化界好齊聚送行，彰化縣長王惠美親頒褒揚狀致敬，感念其長年投入台灣海牛文化的保存與傳承，全場沉痛不捨。

魏清水生於1969年，早年曾北上工作，33歲時毅然返鄉。因不捨童年記憶中的「海牛採蚵」傳統逐漸消失，他主動向村內耆老學習養牛、訓練技術與牡蠣養殖知識，於2003年組成「芳苑海牛車隊」，不僅挽救了即將凋零的潮間帶牛車文化，更逐步發展為深具地方特色的生態觀光體驗。

在他的長期推動下，「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」於2016年登錄為彰化縣無形文化資產，2020年更升格為文化部「傳統知識與實踐類」國家級無形文化資產，成為全國第四個獲此認證的項目，魏清水也被視為這項文化的關鍵人物。

「沒有文化扎根，產業無法長久」魏清水強調，因此他創辦全台唯一的「海牛學校」，堅持訓練真正能下海載蚵的牛隻，而非僅供觀光騎乘，並將傳統漁法轉化為環境教育課程，讓遊客透過實地體驗，理解潮間帶生態與漁村文化。他的努力不僅吸引超過30國國際旅客到訪，也促成彰化縣政府舉辦「國際海牛文化節」，使海牛成為彰化觀光的吸睛亮點。

外號「水哥」的魏清水常自比「憨牛」，一步一腳印記錄、推廣家鄉文化，他早年騎機車、背相機，走遍潮間帶與村落，透過網路與媒體積極發聲，讓海牛從瀕危傳統變為地方創生典範。他生前最大心願，是將海牛文化列入世界文化遺產，無奈近年身體狀況下滑，去年雖休養多時，仍不敵病魔折磨，壯志未酬，令文化界感慨，也擔憂海牛文化的傳承恐面臨停擺。

彰化縣文化局表示，魏清水是海牛文化的靈魂人物，其貢獻與精神將永存彰化文化史冊。文化局除協助家屬申請急難救助，也已向文化部提報保存維護計畫，針對海牛文化面臨的困境提出因應策略，持續推動相關保存與活化工作。

縣府農業處指出，目前芳苑僅存約10頭海牛，在機械化採蚵車普及的趨勢下，傳統牛車採蚵面臨存續危機。縣府除了輔導成立「芳苑鄉海牛觀光協會」進行保種與推廣，也透過海牛文化節等活動，期盼讓這項獨特的漁村文化能夠延續下去。

彰化芳苑「海牛文化」推手魏清水病逝，14日舉行告別式，彰化縣長王惠美（右）親頒褒揚狀致敬。（記者陳冠備攝）

魏清水組成「芳苑海牛車隊」，挽救即將凋零的牛車文化，進而成為國家級無形文化資產。（資料照）

彰化縣府頒佈褒揚狀，感念魏清水長年投入台灣海牛文化的保存與傳承。（記者陳冠備攝）

魏清水生前最大心願，是將海牛文化列入世界文化遺產。（翻攝魏清水臉書）

