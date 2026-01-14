為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    離譜！新莊體育中心成街友之家 隨地便溺還貼公告「請勿靠近」

    2026/01/14 16:33 記者徐聖倫／新北報導
    網友認為街友霸佔了民眾使用空間。（記者徐聖倫翻攝）

    有民眾抱怨，新莊體育中心一樓座位區，被街友擺滿家當之外，還隨處便溺，一靠近就惡臭難耐；令網友最不能接受的是，街友還張貼公告標明「請勿靠近」，這一切被拍下並在Threads發文，引來網友討論。

    據悉，運動中心一樓被擺了一堆家當、腳踏車，還有濃厚尿騷味，近期有民眾受不了，認為有礙觀瞻，在Threads上發文表示：「現在是遊民聚集地了嗎？沒有人可以處理嗎？市容堪憂！」

    有網友留言質疑：「為何可以合理的要大眾包容遊民，但流浪貓狗卻趕的比遊民還勤？」還有網友指出，不只是一樓座位區，體育中心頂樓、右邊步道等地，也看過街友橫躺，直指是「霸佔」了公共空間；另有網友希望相關單位能夠正視問題，更好地對遊民進行安置，且不妨礙到使用體育中心的民眾。

    新北市體育局已會同社會局、警察局、區公所等相關單位至現場，協助關懷街友及後續安置事宜，要求運動中心立即保持環境整潔，透過跨局處合作協助街友。

    新北市社會局表示，已前往現場訪視，勸導個案接受安置及社會局相關服務；場地管理單位並已張貼雜物清除公告，後續將請清潔隊依據公告要求及廢棄物清理法規定清理現場雜物。

    新莊體育中心成街友之家。（記者徐聖倫翻攝）

    街友家當佔用空間。（記者徐聖倫翻攝）

