守護澎湖南方四島海洋生態 海管處與海巡署、縣府聯合稽查

海管處國家公園1號與澎湖縣政府澎興號一同取締非法漁業。（海管處提供）

強力出擊！內政部國家公園署海洋國家公園管理處與海巡署、澎湖縣政府農漁局聯手，透過跨單位協力，對違反禁漁區規定及非法漁撈行為產生強力嚇阻，保育海洋生態。

這次行動由海管處公務船「國家公園1號」與澎湖縣政府農漁局「澎興號」組成聯合編隊。全面性巡檢澎湖南方四島國家公園範圍，包含東西吉廊道及東、西嶼坪等重要水域，巡查過程中，各船隻透過通訊系統即時交換情資，展現高度專業與默契。

海巡署同步派遣海巡艇支援巡查，蒐證到12艘疑似違規釣魚的自用小船及遊艇等船舶，海管處後續將視違規情節裁罰。海管處指出，為降低近期良好氣候下的違規釣魚情事，跨單位聯手巡查不僅增強巡邏力度，對違規行為產生顯著嚇阻效果，更有效守護南方四島的美麗與豐饒。

海管處對南方四島國家公園範圍的非法漁業行為始終採取「發現即取締、違規即裁罰」的嚴正立場。回顧去年度，海管處已累計取締疑似違規111人次，裁處罰鍰26人次，勸導63人次，尚有11案件依行政程序法裁處中。海管處未來將持續增加執法強度，強化證據蒐集與科技執法，絕不讓僥倖者有破壞生態的空間。

海管處說，南方四島海域廣袤且生態環境複雜，整合公部門資源是長期抗戰的關鍵。此次查緝行動不僅是例行執法，更是為了深化與農漁局的「常態性、季度性」聯合巡查機制，確保執法火力不因季節更迭而中斷。

聯合查緝小組蒐證取締非法漁撈。（海管處提供）

