    首頁 > 生活

    全縣第10個！ 嘉義東石農曆年前普發2千紓困金

    2026/01/14 16:18 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣東石鄉長林俊雄（中）宣布農曆過年前普發2000元紓困金。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石鄉長林俊雄（中）宣布農曆過年前普發2000元紓困金。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣東石鄉去年7月遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，造成鄉民直接與間接經濟上的損失，導致生計沉重負擔，為紓解鄉民的經濟壓力，並提振地方消費，東石鄉公所與鄉民代表會共同提案普發災後紓困金2000元，將於1月31日和2月7日兩天普發。

    鄉長林俊雄表示，因應丹娜絲颱風嚴重災情及0728西南氣流豪大雨的影響，對鄉民生活造成嚴重的衝擊，為紓解鄉民經濟壓力，公所與代表會全部11位代表達成共識，共同提案發放民生紓困金，通過「嘉義縣東石鄉因應丹娜絲颱風及0728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，所需經費4300萬餘元。

    林俊雄表示，2000元紓困金發放對象為去年7月31日（含當日）前設籍於東石鄉且至今年1月31日仍持續在籍東石鄉未遷出的鄉民，皆可領取紓困金，去年7月31日（含當日）前出生並已辦妥戶籍登記之新生兒。

    公所說，相關發放注意事項會再訂定發放辦法，將盡速積極辦理發放的各項作業，讓鄉民都能在農曆春假前順利領到紓困金。

