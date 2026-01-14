高雄業者囤放「逾期8年雞排」！ 衛生局開罰30萬

114年度輸入業登錄情形查核專案現場稽查情形照片。（圖為食藥署提供）

我國多數食品仰賴進口，輸入的原料、半成品與成品流通範圍相當廣。衛福部食藥署今日公布「114年度輸入業登錄情形查核專案執行結果」，其中東侯實業股份有限公司貯存逾期食品，品項從過期2天的牛肉，到過期8年的雞排都有，該公司因此挨罰30萬元，相關產品都沒有流入市面。

北區管理中心主任劉芳銘指出，食藥署聯合各地方政府衛生局於去年2月1日至10月31日執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」，共計查核230家輸入業者，稽查項目包含食品業者登錄、一級品管、追溯追蹤、逾期食品、食品良好衛生規範（GHP）準則、產品責任險及來源文件保存等項目。

請繼續往下閱讀...

劉芳銘說，其中3家業者未訂定食品安全監測計畫、3家業者未實施強制檢驗、1家業者未建立追溯追蹤系統經限期改善，複查仍不合格、1家業者查獲追溯追蹤電子申報不實、1家業者查獲逾期食品，上述違規業者皆已由轄管衛生局依法處辦，共計裁處新臺幣54萬元。

針對查獲逾期食品的業者，劉芳銘表示，衛生局前往違規業者「東侯實業股份有限公司」調查時，發現5品項的過期食品，包括肉品、油品、醬料、面製品、蔬果跟水產加工品，計35件、925公斤，各類分別開罰6萬元，總計開罰30萬元。

劉芳銘說明，衛生局去年7月31日前往該業者倉儲調查，發現倉儲中有過期2天的牛肉（2025年7月29日到期）、過期8年的雞排（2017年8月28到期），相關品項總計925公斤，均存放在倉庫中，並沒有流入市面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法