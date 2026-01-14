台中農地工廠解套 裕珍馨、正豐梭管各砸3億擴廠轉型

正豐梭管原有廠房已不敷使用，將合法擴廠，跨足綠建材。（經發局提供）

兼顧農地利用、環境保護與產業發展的多重法規審查下，工業區外合法工廠毗連擴廠推動不易，台中市府協助業者依法升級轉型，其中將新增核定神岡在地傳產織布機梭管製造商「正豐梭管」合法擴廠，跨足綠建材；傳統糕餅產業「裕珍馨」也在外埔區投資逾3億元興建新廠房並擴增產線。

裕珍馨在外埔區投資逾3億元興建新廠房並擴增產線，導入自動化製程、物聯網及大數據分析技術，同時採用綠色能源與節能設備，提升生產效率與產品品質，成為傳統食品產業轉型升級的具體示範。

正豐梭管深耕神岡逾35年，產品主要外銷至東南亞地區，近年因應產業轉型及承接家族機械設備製造事業，原有廠房已不敷使用，同時呼應政府循環經濟與永續利用政策，將織布機梭管製程所產生的廢棄木材循環再利用。

正豐梭管結合木材貼合技術，成功研發具防火、防水及環保特性的複合實木纖維水泥板，並取得台灣及日本專利，跨足綠建材市場，成為國內少見將梭管廢棄木材實際應用於建材的創新案例。

為因應新產品於今（2026）年上市及量產需求，正豐梭管規劃投入近3億元擴廠，新建廠房面積近900坪，預計創造18個在地就業機會，並同步栽種49棵喬木及設置約2100平方公尺太陽能光電設施。

經發局表示，截至去（2025）年底，已成功核定特定農業區合法工廠毗連擴廠27家，加計一般農業區案件，全市共有54家業者提出申請，目前已核定45家，整體可新增產業用地約25.8公頃，預估引進投資金額約200億元，並創造約2000個在地就業機會，兼顧農地保護與產業發展。

經發局指出，行政院於2018年核定工業區外合法工廠毗連擴廠相關審查處理計畫，協助位於特定農業區之合法工廠，在不影響農地整體利用原則下，解決產業發展受限問題，申請案件須符合設廠5年以上、非坐落農產業專區、具一定規模且不易遷廠，並於申請前5年內無環保違規紀錄等嚴格條件，且設有受理期限與家數上限，由地方政府負責受理、審查與輔導。

市府審查過程需會同農業、環保、水利、交通、農田水利署、都市發展、地政及區公所等相關單位，依各主管法令逐案檢視，就污水搭排、灌溉排水、道路通行、周邊農地完整性、隔離設施，以及擴廠必要性與合理性等面向進行審核，確認業者均提出具體可行方案且無反對意見後，始予核定，核定後並每半年定期辦理查核追蹤，持續督促業者依計畫內容確實執行。

經發局長張峯源實地訪廠，與公司負責人陳金財就未來擴廠規劃及生產現況進行了解。（經發局提供）

裕珍馨在外埔區投資逾3億元興建新廠房並擴增產線，經發局門前往了解。（經發局提供）

