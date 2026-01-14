屏縣未滿1歲營養補助2週超過2千件申請 1/25先發放1千件

屏東縣政府將於1月25日先發放1千件嬰幼兒營養補助，示意圖。（屏東縣政府提供）

屏東縣未滿一歲嬰幼兒營養補助今（2026）年上路，申請相當踴躍，短短2週縣府社會處就收到超過2千件申請，為免民眾久候，將於本（1）月25日先發放1千件，春節前再發一梯次，請民眾注意簡訊通知。

屏東縣政府為減輕家庭育兒負擔，今年1月1日起開辦未滿1歲嬰幼兒營養補助，去（2025）年1月後出生、首次設籍屏東，且父或母於嬰幼兒出生當日設籍滿一年者，可申請每月2000元、連續12個月補助，因採全面線上申請便民服務，經查系統發現去（2025）年12月31日一跨完年，便已經開始收到民眾申請案，截至今（14）日已收到逾2千件申請案，顯示民眾申請非常方便及踴躍，社會處因應民眾需求，已緊急調度人力加速審案。

請繼續往下閱讀...

社會處婦幼科說明，原計畫每月25日核撥當月1日至15日申請案，16日至月底申請案則於次月25日撥款；因1月申請案十分踴躍，縣府將於1月25日先行核發審查通過約1千案，另為避免民眾久候，在春節前還會再核發一批1月份其餘通過案，2月起則固定於每月25日撥款。

社會處表示，審核時發現部分申請案出現錯誤，樣態包括重複申請、個人資料欄位填寫不完整或錯誤；此外，所附戶籍資料非3個月內、記事欄省略、缺頁或拍攝不清楚、地址與戶籍不一致。以及匯款帳戶資料出現非郵局帳戶、帳號與存簿不一致等，還有上傳證件影像時，身分證未附正反面或影像不清等；因需來回補正，會拉長審查時程。

社會處呼籲，本補助無論申請完成、退請補件或審核通過，縣府便民系統均會以簡訊通知，請民眾收到簡訊稍安勿躁，為防止詐騙，縣府絕對不會於簡訊要求民眾回電回訊，所有個資均需於便民系統中登載與上傳，也歡迎民眾自行上系統以案件編號查詢進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法