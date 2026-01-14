巨無霸「雪16蜜棗」單顆超過半台斤 農民導入AI提升品質

蜜棗中的巨無霸雪16號，果實可以長很大。（記者葉永騫攝）

屏東縣的蜜棗進入生產期，現在市場上最常看到蜜棗13號，新品種的雪16號蜜棗，現在也少量上市，雪16號蜜棗果型相當的巨大，有蜜棗中巨無霸的稱號，屏東好菓子合作社表示，今年有農民社員試種，種出超過半台斤，單顆9.7台斤的大果，甜度高、外觀漂亮，並且導入AI辨識技術，判斷最好採收時機，讓農民結合科技再升級。

蜜棗的品種相當的多，市面上常見的品種有高雄11號「珍蜜」、高雄12號「珍愛」、台農13號「雪麗」，近期以雪麗為主，其肉質細緻多汁，但個頭較小，屏東好菓子合作之社農民今年也試種「雪16」，單顆重量最高達9.7兩，外型青翠碩大，被譽為蜜棗中的「巨無霸」，果肉細緻、甜度高，還具備自花授粉與高環境適應力，社員更導入AI辨識技術協助判斷採收時機，將農業結合科技、提升品質與競爭力。

好菓子合作社表示，雪16蜜棗，平均單顆重量很容易達到半台斤8兩重，果肉細緻、含水量高，口感脆甜順口，甜度可達14至16度，加上耐寒、耐熱、耐旱，環境適應力強，管理相對容易，社員導入AI系統輔助採收判斷，透過拍照分析果實成熟度，清楚說明可採或不可採原因，不僅準確度高，也有效避免過早採收導致市場反應不佳的情況，展現智慧農業應用成果。

目前市面上雪16蜜棗價格，一般等級5斤手提禮盒約850至1000元，大果6兩以上價格往上加，每台斤170元以上，比往年便宜。

蜜棗中的巨無霸雪16號，單顆超過半台斤達9.7兩。（圖由好菓子合作社提供）

