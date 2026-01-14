為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    巨無霸「雪16蜜棗」單顆超過半台斤 農民導入AI提升品質

    2026/01/14 15:59 記者葉永騫／屏東報導
    蜜棗中的巨無霸雪16號，果實可以長很大。（記者葉永騫攝）

    蜜棗中的巨無霸雪16號，果實可以長很大。（記者葉永騫攝）

    屏東縣的蜜棗進入生產期，現在市場上最常看到蜜棗13號，新品種的雪16號蜜棗，現在也少量上市，雪16號蜜棗果型相當的巨大，有蜜棗中巨無霸的稱號，屏東好菓子合作社表示，今年有農民社員試種，種出超過半台斤，單顆9.7台斤的大果，甜度高、外觀漂亮，並且導入AI辨識技術，判斷最好採收時機，讓農民結合科技再升級。

    蜜棗的品種相當的多，市面上常見的品種有高雄11號「珍蜜」、高雄12號「珍愛」、台農13號「雪麗」，近期以雪麗為主，其肉質細緻多汁，但個頭較小，屏東好菓子合作之社農民今年也試種「雪16」，單顆重量最高達9.7兩，外型青翠碩大，被譽為蜜棗中的「巨無霸」，果肉細緻、甜度高，還具備自花授粉與高環境適應力，社員更導入AI辨識技術協助判斷採收時機，將農業結合科技、提升品質與競爭力。

    好菓子合作社表示，雪16蜜棗，平均單顆重量很容易達到半台斤8兩重，果肉細緻、含水量高，口感脆甜順口，甜度可達14至16度，加上耐寒、耐熱、耐旱，環境適應力強，管理相對容易，社員導入AI系統輔助採收判斷，透過拍照分析果實成熟度，清楚說明可採或不可採原因，不僅準確度高，也有效避免過早採收導致市場反應不佳的情況，展現智慧農業應用成果。

    目前市面上雪16蜜棗價格，一般等級5斤手提禮盒約850至1000元，大果6兩以上價格往上加，每台斤170元以上，比往年便宜。

    蜜棗中的巨無霸雪16號，單顆超過半台斤達9.7兩。（圖由好菓子合作社提供）

    蜜棗中的巨無霸雪16號，單顆超過半台斤達9.7兩。（圖由好菓子合作社提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播