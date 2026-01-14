為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海巡「海巡」小孩招募有效嗎？ 招募員親曝：轉換率提高

    2026/01/14 18:51 即時新聞／綜合報導
    海巡署人才招募小組招募員段兆鴻會在社群平台海巡各種貼文回覆。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    海巡署人才招募小組招募員段兆鴻會在社群平台海巡各種貼文回覆。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    近日許多曬小孩的照片底下出現「國軍招募」留言，難不成當兵真的要從娃娃兵抓起了嗎？在社群平台「Threads」很活躍的海洋委員會海巡署人才招募小組招募員段兆鴻現身說法，雖然追蹤的成長率慢下來，但是轉換率、來找他諮詢海巡報名的人提高、變多了，他認為這個轉換不是成交，而是信任。

    段兆鴻與其他軍種的招募員會在Threads「海巡」各式貼文，像是有人貼生活過得不順心，會回文鼓勵打氣，有人貼小朋友稍微玩的比較放得開，會回覆很適合來從「簽下去」、是塊從軍的好料子等，在Threads掀起不少家長將自家孩子活潑的一面曬出來，問問國軍招募小編們適合哪一種？

    民眾對於國軍招募小編們在Threads「海巡」也一致好評，「我覺得你們讓大家覺得軍警海巡可近且值得信任」、「因為你們的招募，我現在看到一些對未來徬徨或想離開原生家庭的人都會問：『你對國軍有興趣嗎？這是一條可以改變未來的途徑，要不要試試？』」、「以前都不知道海巡在幹嘛，感謝你的各種分享，希望藉由這樣，讓有興趣或有意願的，都知管道進入」、「讓人有一種安心感，而且每個小編的文筆都好得不得了」。

    在 Threads 查看

    段兆鴻會依照貼文的特色找到跟海巡適合的點來鼓勵孩子。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    段兆鴻會依照貼文的特色找到跟海巡適合的點來鼓勵孩子。（圖擷取自社群平台「Threads」）

