南門市場採購月開跑！ 推限量9折買菜金 自治會：成本增加年後恐漲價

南門市場採購月今（14）日正式開跑，祭出限量2400份的「9折買菜金」，南門市場自治會攜手悠遊付、全支付推出多項優惠。台北市副市長林奕華也到場參與開跑活動，她表示，自己很喜歡吃糕點類食物，特別推薦南門市場的臘腸肝腸一定要吃，呼籲大家搭捷運帶購物袋來南門市場採購。南門市場自治會會長王銓國表示，今年原物料成本增加，攤商都盡量維持跟去年的價格，部分不得已或許會在年後漲價。

南門市場今年特別規劃9折買菜金回饋活動，活動期間從即日開始到2月16日（除夕夜），配合滿額抽萬元紅包回饋民眾，紅包獎項包含電動麻將桌、萬元買菜金等600份好禮。同時，南門市場也攜手悠遊付推出回饋優惠，使用悠遊付單筆消費滿200元即可享7%回饋，配合會員活動最高可疊加至10%；使用全支付不限金額消費並登錄活動，最高回饋可達25%。

林奕華致詞時指出，南門市場是台北指標性市場，深受國內、外觀光客喜愛，特別是觀光結合市場的遊程，有助於台北提升國際形象，未來萬大線通車後，民眾可以不出捷運站，從B1直接連結到南門市場大樓，未來將更蓬勃發展，去年市場處也編列58萬，提升萬大線往南門市場連通道的整體意象，萬大線通車後連通道可直達南門市場。

南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場的電子支付相當完備，至少有5成的消費者都在使用電子支付，大概在傳統市場的使用率是最高的；每年年菜的消費率都會成長一到兩成，尤其南門市場地理位置佳、名店眾多，一定有不少人會來尋找年味，來南門市場買菜既澎湃又好吃，如果年貨不夠歡迎來南門市場走走，一般市場11、12點就漸漸沒有人潮，但南門市場到晚上6點還有很多人潮。

王銓國受訪指出，今年攤商年菜依然給予優惠，不過原物料成本增加不少，現在攤商都盡量維持跟去年的價格，有些攤商苦可會增加10塊、20塊，在年前應該不會漲價，不過部分不得已或許會在年後漲價，面對成本增加的問題，攤商會慢慢撐過。

