1月颱暌違7年！洛鞍颱風估最快明生成 對台影響不大

熱帶性低氣壓TD01路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

今年首個熱帶性低氣壓於今日清晨生成，中央氣象署預估，最快明日清晨有機會生成今年首個颱風「洛鞍」，而過去每3年大約會出現一次1月颱，整體來說不算少見。氣象專家賈新興則說，洛鞍颱風生成後應不會對台灣造成直接影響，現階段來看，也不會與東北季風發生交互作用。

中央氣象署預報員朱美霖指出，目前菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，今日清晨2時形成今年首個熱帶性低氣壓，今日上午8時位於鵝鸞鼻東南方1850公里海面，未來將往西北方向移動，再逐漸轉往東北方向，並於下週為台灣帶來中高層水氣。

中央氣象署預報員鄭傑仁補充，目前預估此一熱帶性低氣壓18至24小時內有機會增強為今年首個輕度颱風「洛鞍」，即最快有機會在明天清晨至明日白天生成。

鄭傑仁說，從過去的觀測資料來看，1月平均會有約0.3到0.4個颱風，換言之，大約3年左右就會出現1個1月生成的颱風，前1次出現的1月颱風，是2019年1月1日生成的輕度颱風帕布。

鄭傑仁解釋，1月的海洋溫度仍然偏低，颱風通常強度不大，路徑也以低緯度為主，通常分布在菲律賓以南區域海面，過去沒有直接影響台灣的前例，據目前的預報資料來看，洛鞍颱風即使在明日生成，對台灣也不會有直接影響。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興進一步指出，過去偶爾會出現1月有1個颱風的情況，並不算少見，但如果1月就出現2個颱風，確實就算是比較特別的情況，過去也只發生4次。

賈新興說，1月正值北半球冬季，颱風基本上不太可能直接影響台灣，過去路徑可能會通過菲律賓呂宋島後，由東往西進入南海地區，另一種就是目前預測的、準洛鞍颱風可能路徑，生成後往琉球南邊群島移動。

不過，賈新興提到，雖然1月颱風對台灣通常不會有直接影響，但仍要注意颱風是否與東北季風發生交互作用，而就目前的預報資料來看，準洛鞍颱風對台灣也沒有造成相關威脅。

