    首頁 > 生活

    街頭「純白」療癒風 新營Q起來1/30登場

    2026/01/14 13:49 記者王涵平／台南報導
    2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展，1月30日起在新營街頭登場。（記者王涵平攝）

    2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展，1月30日起在新營街頭登場。（記者王涵平攝）

    2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展，1月30日起在新營街頭登場，純白療癒風，邀請大家來新營感受悠然自得、溫柔安定的Q系日常。

    南市文化局邀請藝術家 Alan Hong，在新營文化中心及周邊城市地景，攜手打造戶外藝術裝置展，自1月30日至3月8日，以充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色為核心，結合新營獨有的糖鐵文化與慢生活節奏。

    展覽以「追逐心底的光」為主題，「雲朵AH!Q」以呆萌可愛的神情與圓潤造型深受喜愛，透過小馬Q、星星Q、球球Q等萌系角色，進駐新營文化中心廣場及糖鐵五分車周邊空間，讓熟悉的城市場域轉化為療癒風景。

    作品傳遞「光不需要盛大，也能在平凡中帶來力量」的意涵，與新營從容自在的生活步調相互呼應。

    今日活動記者會由新營在地「最萌少女們」示範〈新營Q起來舞蹈〉，舞步簡單可愛、節奏輕快，邀請民眾一同「Q起來」。

    新營文化中心官方粉絲專頁同步推出抽獎活動，送出限量20個限定「充氣星星燈棒」，民眾留言參加，把星星Q帶回家。展覽期間規劃打卡好禮，民眾只要與裝置藝術合影並公開打卡，即可至新營文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」。

    展覽期間同步推出4大周邊活動，「純白市集」將於1月31日至2月1日快閃登場，邀請民眾穿上白色服裝共襄盛舉，營造純白療癒系市集氛圍；「集章活動」串聯二貳甜室、弎弌－和茗園等10間在地特色小店，集滿5枚印章即可兌換AH!Q限定好禮；「療癒工作坊」則涵蓋寫生、聲音飾品手作及手染布體驗，讓親子與創作者在創作中感受溫暖時光。

    適逢台糖80週年，特別推出「期間限定聯名列車」，民眾可自中興路售票處搭乘糖鐵五分車，展開一段與雲朵AH!Q同行的療癒旅程。

    2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展，1月30日起在新營街頭登場。（記者王涵平攝）

    2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展，1月30日起在新營街頭登場。（記者王涵平攝）

    「期間限定聯名列車」，民眾可自中興路售票處搭乘糖鐵五分車。（南市文化局提供）

    「期間限定聯名列車」，民眾可自中興路售票處搭乘糖鐵五分車。（南市文化局提供）

    熱門推播