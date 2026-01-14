新北汐止區康寧街邊坡與伯爵街14巷道路塌陷 災後復建提前完工

新北市汐止區伯爵14巷路面，施工單位在河道內架設施工架、興建護岸，工程難度高。（記者盧賢秀攝）

去年10月因風神颱風外圍環流影響造成強降雨，新北市汐止區的康寧街邊坡滑落、伯爵街14巷道路塌陷，影響交通與住戶安全，新北市政府災後復建工程，趕在農曆年前完工，新北市長侯友宜今天到汐止視察2處復建工程，感謝施工人員這段期間辛苦趕工，讓居民與用路人都有安全環境。

去年風神颱風外圍環流影響北海岸強降雨，汐止的康寧路邊坡滑落，上方住戶岌岌可危；伯爵街14巷道路下陷，影響通行安全。汐止區公所與市府工務處、水利局等單位合力搶救、復建，提前在農曆年前完工。

侯友宜今天上午到康寧街與伯爵街勘查，立法委員廖先翔、市議員白珮茹、張錦豪與周雅玲等人也到現場關心。

侯友宜表示，汐止早期建築蓋在山坡上，每次雨量大時他的壓力就很大，風神颱風環流造成災害相當嚴重，尤其伯爵山莊首當其衝，康寧街是新北基隆的主要交通要道，車水馬龍，施工團隊克服地質與天候條件，不間斷推進工程，提前完工。伯爵街14巷道路下陷，工務局和水利局合作啟動搶災，重建護岸並恢復道路通行，因此，他來感謝工程人員的辛苦。

工務局長馮兆麟指出，康寧街邊坡崩塌長約27公尺、高約22公尺，汐止區公所及警察局汐止分局第一時間搶通道路，工務局立即邀集技師評估社區建物安全，並由養工處進場修復邊坡，採自鑽式岩栓搭配掛網方式加固，設置了238支岩栓，並噴漿保護坡面，道路旁增設2公尺高擋土牆，防止土石滑落，工程提前在去年底完工。

伯爵街14巷發生道路下陷，水利局在河道內搭設5層施工架，工程難度極高，施工期間還遇到2次颱風及豪大雨，工程艱辛，水利局在路面與河道下方分別設置鋼軌樁，施作高7公尺、長45公尺擋土牆，以及44公尺長的矮牆鋼板護欄，工務局養工處進場回填路基鋪設瀝青混凝土，並增設陰井收集雨水提升整體防災效能。

新北市汐止區康寧街邊坡滑落，影響上方住戶安全，目前已完成復建工程。（記者盧賢秀攝）

新北市長侯友宜視察汐止區康寧街災後復建，聽取工程簡報。（記者盧賢秀攝）

