台鐵春節西部幹線車票狂賣 有餘位時段曝光

台鐵分階段開賣春節連續假期車票，繼東部幹線後，台鐵開賣全線車票。台鐵公司今天（14日）公布售票狀況，西部幹線車票預訂踴躍，部分時段的長途自強號剩下零星座位，也公布其餘時段。截至今天上午9時止，總計完成11萬9126筆、20萬4249張訂票。

一、西部幹線車票預訂概況：

（一）台北往高雄方向

2月13日下午6時至2月14日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

（二）高雄往台北方向

2月21日下午12時至2月22日下午4時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、東部幹線車票預訂概況：

（一）台北往花蓮、台東方向

2月13日上午8時至2月14日下午7時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

（二）台東、花蓮往台北方向

2月21日上午6時至2月22日下午5時，長途自強號尙餘零星座位；其餘時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

（一）高雄往台東方向

2月13日至2月14日，長途自強號各時段仍有餘位。

（二）台東往高雄方向

2月21日至2月22日，長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵公司說明，另2月13日、14日、21日及22日加開之實名制列車，將於1月15日（週四）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

