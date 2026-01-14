將《航海王》融入教學！ 台科大教授自製點名工具增互動趣味

台科大電機系教授陸敬互，不僅自製點名系統，還將動漫融入課程中，獲教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項。（台科大提供）

傳統電機系大二必修課「微算機概論」常被學生視為枯燥的硬核課程。台灣科技大學電機系教授陸敬互，透過「多元互動獎勵與問題導向實作（PBL）」計畫，自製更適合自己需求的點名工具，並將課程內容融入漫畫比喻，成功打破教學困境，獲113年度教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項肯定。

陸敬互執教已逾10年，他坦言，該門課涉及電腦底層架構，內容艱澀。而為了解決容易分心的問題，開發了一套基於Excel VBA的「自製抽點系統」，這個點名系統具備「少點優先」功能以維持公平，並能自動記錄未回答者，增加其下次被點中的機率。抽點系統中設計了「加分圈」與「加分叉」，意即答錯的學生也會被加分。目的是鼓勵學生開口回答，從被動聽講轉化為主動參與。

而在教材設計上，陸敬互則將動漫《航海王》融入教學，他將CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，海軍必須透過「生命卡」轉接才能找到本人；並以「龍蝦盤」來形容CPU搶奪資源的概念，將程式比作顧客搶食龍蝦，盼透過生動故事、情境化教學，讓原本抽象的指令集運作變得具體且易於記憶。

在實習課程方面，則是導入了PBL，陸敬互要求學生用難度極高的「組合語言」開發實用系統，例如英語單字學習平台或記憶力訓練遊戲。他認為，雖然Python等高階語言盛行，但寫韌體的能力才是電機系的核心競爭力。

這套創新的教學模式也展現初步成效，數據顯示其對「中低分群」學生的幫助最為顯著，平均進步率最高達19%。許多學生反饋，儘管課業變重，但課程變得更有趣，且更能理解技術與AI應用的關聯。

陸敬互表示，雖然他背景是工程而非教育，但只要願意嘗試就能感染學生。而看到有些原本渙散的眼神重新專注，這就是當老師最大的成就感。目前他也已將「自製互動點名系統」分享於個人網站，開放供所有教師客製化使用。

