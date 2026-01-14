冷氣團助攻！斗六茂谷黃橙橙上市

斗六茂谷柑上市，公所結合在地優質果農推出優惠專案，方便消費者訂購。（記者黃淑莉攝）

幾波冷氣團接力，低溫加速茂谷柑轉色，斗六農民指出，受到去年7、8月颱風及降雨影響，今年茂谷柑落果，整體減產近2成，送禮用規格25以上大果實少，規格23左右的中果較多，斗六市公所結合果農推出「優惠專案」，並在1月24、25日舉辦茂谷柑節暨年貨市集。

斗六市公所指出，斗六茂谷柑種植面積約有105公頃，去年7、8月因颱風及連續豪雨，部分果園泡水，果樹根系受損，結果後有落果情況，預估今年產量較去年減少1成多，產量約1900公噸，且果實以23左右中果居多。

請繼續往下閱讀...

果農朱清輝說，雖送禮用的規格25以上大果量較少，不過因近期冷度夠，有利茂谷柑轉色，每顆都黃橙橙十分喜氣，過年送禮自用都很適合，而且今年果實風味濃、甜度高。

雲林縣府農業處長魏勝德指出，今年因大果量少，中小果多，市售價格每台斤會比去年貴2元左右。

斗六市公所今年結合在地優質果農推出優惠專案，方便消費者訂購，並將於1月24、25日在斗六膨鼠森林公園舉辦斗六茂谷柑節暨年貨市集，有茂谷柑產銷班現場展售茂谷柑，還有各式各樣在地農產及特色好物，另有精彩節目表演、大地遊戲、手作及闖關活動，歡迎民眾踴躍到現場選購。

冷氣團助攻，斗六茂谷柑轉色每顆都黃橙橙。（記者黃淑莉攝）

冷氣團助攻，斗六茂谷柑轉色每顆都黃橙橙，且風味佳，果農陸續採收上市。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法