台灣台語輸入法App上架！ 拼音輸入、語音辨識攏ㄟ通

結合數位科技加速本土語言復振傳承！教育部推出「台灣台語輸入法」應用程式APP，今正式上架，民眾只要使用自己的行動裝置，就能發表台灣台語創作。且透過導入語音辨識功能，民眾也能快速將語音轉化為文字，提升使用本土語言溝通的意願，亦利不諳本土語言文字書寫的民眾，方便快速查找所需資訊。

為回應公共政策提案、推動台灣台語與台灣客語等本土語言數位化，教育部建置「本土語言成果參考字表」。教育部自前年起投入開發適用於手機、平板等行動裝置的台灣台語輸入法應用程式，現已建置完畢，並同步上架至App Store及Google Play平台。針對現階段APP不足的地方，將提供使用者意見反饋，屆時會定期再做調整。

此外，歷經跨部會協調與多次溝通，Apple於去年9月完成該表附表全部字形納入其作業系統，並於iOS 26更新中正式釋出。Apple成為首家全面完成系統字形支援本土語言顯示的國際廠商，大幅提升民眾於行動與電腦裝置上書寫與閱讀本土語言文字的便利性。

記者實際操作該APP，能夠以拼音建置自己出個人詞庫以及文字範本，當與親友在社群聊天傳訊時，就可以直接選取使用；此外，也能在使用社群介面情況下，以輸入法輸入台灣台語拼音，或將台灣台語藉由語音輸入後，辨識成拼音型態，並進一步儲存為文字範本，便於日後再度使用。

教育部說明，「台灣台語輸入法」除了支援拼音輸入，也提供語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字；另也針對無法正常顯示本土語言用字之行動裝置，內建有台灣台語漢字轉圖片的輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的文字有替代選項，增加台灣台語文字於行動裝置的流通及能見度。俾利民眾在行動裝置繕打、運用並熟悉台灣台語漢字。

