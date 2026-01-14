為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全球核能發電占比降至9％新低 環團：再生能源仍是能源轉型主軸

    2026/01/14 13:10 記者黃宜靜／台北報導
    綠色公民行動聯盟今舉辦「2025世界核能產業現況報告」摘要中文版發表會。（記者黃宜靜攝）

    綠色公民行動聯盟今舉辦「2025世界核能產業現況報告」摘要中文版發表會。（記者黃宜靜攝）

    當前社會各界高度關注能源議題，環團今公布最新世界核能產業現況報告顯示，核能發電在全球商業總發電量中僅佔9％，降至40年來最低，再生能源仍是全球能源轉型主要方向。

    綠色公民行動聯盟今舉辦「2025世界核能產業現況報告（Norld Nuclear Industry Status Report 2025）」摘要中文版發表會。此報告於2025年9月在羅馬出版，綠色公民行動聯盟獲得官方授權主辦，今公布中文摘要版。

    綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，報告指出，儘管核能發電量達歷史新高成長2.9%，創下歷史新高，但核能發電在全球商業總發電量中僅佔9％，不僅降至40年來最低，也較1996年17.5%的高峰期減少45%以上；太陽能與風力發電廠的總發電量在2021年首度超越核電發電量。

    陳詩婷續指，報告也顯示，2025年全球反應爐平均機齡為32.4年，預估2050年時，全球將有243座反應爐除役，即使部分機組繼續延役，整體仍將淨減少203GW裝置容量。

    台灣大學機械工程學系終身特聘教授陳炳輝指出，從全球趨勢來看，2025年興建中的63座核電廠幾乎集中在極權體制國家，僅5座是民主國家，整體運轉容量持續下滑。在2005年至2024年間，全球核電量的成長，幾乎來自中國，但即便如此，中國在2024年最優先的能源投資項目仍是太陽能，再生能源仍是全球能源轉型主要方向。

    至於受到多數人討論的新型小型模組化反應爐（SMR），台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則表示，即便在最樂觀的情況下，至2050年，新核能技術的發電量僅占全球核能裝置的5%，約占全球總發電量的2%；同時，相較於大型機組，SMR均化發電成本較高，且單位發電量衍生的核廢料達2-30倍等，導致核廢處理更為艱難。

    中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅指出，台灣光電風電發展不快，燃煤減少速度慢，但燃氣佔比卻持續增加，可謂「燃氣中毒」；據中研院相關研究計畫調查也顯示，僅1/4民眾能正確說出核電佔比、3/4高估對核能的依賴。同時在假訊息頻傳的影響下，都會影響民眾認知。

    中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅指出，據中研院相關研究計畫調查也顯示，僅1/4民眾能正確說出核電佔比、3/4高估對核能的依賴。（記者黃宜靜攝）

    中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅指出，據中研院相關研究計畫調查也顯示，僅1/4民眾能正確說出核電佔比、3/4高估對核能的依賴。（記者黃宜靜攝）

    台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則表示，即便在最樂觀的情況下，至2050年，新核能技術的發電量僅占全球核能裝置的5%，約占全球總發電量的2%。（記者黃宜靜攝）

    台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯則表示，即便在最樂觀的情況下，至2050年，新核能技術的發電量僅占全球核能裝置的5%，約占全球總發電量的2%。（記者黃宜靜攝）

