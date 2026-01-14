為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    違規帶疫區肉製品件數隨春節將屆增加 最重判刑7年、罰300萬

    2026/01/14 13:06 記者楊媛婷／台北報導
    隨春節將屆，旅客違規攜帶疫區肉製品件數增加，防檢署表示，將加強查緝力道。（資料照）

    隨春節將屆，旅客違規攜帶疫區肉製品件數增加，防檢署表示，將加強查緝力道。（資料照）

    農曆春節將屆，違規帶疫區豬肉製品案件增加，農業部防檢署表示，去年12月查獲旅客違規攜帶肉類等製品共43件，較2025年11月28件大增，還有快遞方式違規輸入中國的梨接穗案件8件，呼籲民眾勿違規攜帶動植物產品入境，違者最高可處7年以下有期徒刑併科3百萬元罰金。

    下個月就要過農曆新年，隨民間對香菇、臘肉、蹄筋等乾貨需求增加，加上中國目前豬肉價格崩盤，與台灣之間價差大，違規攜帶肉製品案件數增加，防檢署副署長傅學理表示，2025年12月查獲旅客違規攜帶肉類製品件數達43件，還有用快遞方式違規輸入中國的梨接穗，傅學理表示，已請關務署與海巡署加強查緝。

    傅學理表示，肉類製品可能帶有非洲豬瘟等病毒，我國去年10月在台中養豬場爆發首例非洲豬瘟疫情，投入大量人力與近11億經費才成功防堵，民眾若攜帶疫區肉製品將對我國養豬產業造成風險；梨接穗等植物繁殖材料，則可能夾帶疫病蟲害，危及我國果樹產業與生態。

    違規攜帶動植物檢疫物入境者，防檢署表示，最重可處7年以下有期徒刑併科300萬元以下罰金，提醒民眾網購或出國旅遊時，務必詳閱產品成分，切勿購買或攜帶含肉產品、植物種苗等動植物檢疫物，或來源不明的商品，並請轉知國外親友不要郵寄含豬肉內餡糕餅、豬肉鬆蛋捲、臘肉、水果、種苗等動植物檢疫物到台灣。

