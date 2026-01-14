民眾通報西寧國宅20多隻貓受困！動保處設8捕貓籠逐層搜索

台北市動物保處去年12月17日獲報，萬華區西寧國宅在16樓的封閉室有貓隻受困，後續協調都發局及請求消防隊協助支援下破門進入救獲一隻貓。（北市動保處提供）

台北市動物保護處去年12月17日獲報，萬華區西寧國宅在16樓的封閉室有貓隻受困，後續協調都發局及請求消防隊協助支援下，破門進入救出一隻貓，昨（13）日再接獲陳情人通報疑有20多隻貓受困，動物救援隊代理隊長陳瑞濱表示，親自到現場僅看到3隻貓，一隻幼貓送醫診療，其他兩隻成貓跑走，今（14）日上午8點已調集8個捕貓籠，並備齊充足的罐頭、飼料，派員架設於西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點，也會逐層搜索。

西寧國宅五樓以上樓層在2024年12月完成全數住戶遷出，並依法進行全面封閉管理，目前僅保留2部電梯供市場單位合法使用，其餘高樓層電梯控制面板均已加裝蓋板，不過都發局表示，在兩次配合動保處進行誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象，擅自破壞公共設施、非法闖入封閉建築物，已涉及違法行為，不僅危及人身安全，也嚴重干擾流浪動物之專業救援作業。

北市動保處表示，西寧國宅因廢棄待改建，所有出入口、門窗均已封閉，禁止任何人進出，不過動物依生存本能仍可能找到縫隙進入廢棄住宅，故昨日於建築物16樓走廊發現貓隻身影，即以網套捕獲一幼貓後送醫治療。為避免貓隻進入廢棄住宅躲藏時迷失方向而受困，動保處將持續介入進行動物救援並透過與都發局跨局處合作，與當地愛心人士協力一同救援。

動保處今（14）日上午8時已調集8個捕貓籠，並備齊充足的罐頭、飼料，派員架設於西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點，都發局亦派員協助每日更換飼料及巡查貓隻誘捕狀況，如捕獲貓隻將由動保處帶至台北市動物之家安置。動保處強調，今日派員逐層搜尋，已確認沒有貓隻受困，請民眾放心。

今（14）日上午8點已調集8個捕貓籠，並備齊充足的罐頭、飼料，派員架設於西寧國宅5樓及16樓等可能有街貓出沒地點，人員也會進行逐層搜索。（北市動保處提供）

動物救援隊代理隊長陳瑞濱表示，親自到現場僅看到3隻貓，其中一隻幼貓送醫診療，其他兩隻成貓跑走。（北市動保處提供）

都發局在兩次配合動保處進行誘捕作業時，發現高樓層電梯控制面板遭人破壞，並有非法啟用及進出封閉樓層的明顯跡象。（北市都發局提供）

