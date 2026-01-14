竹市府再挖棒球場惹議 曾資程批：一邊挖、一邊說故事選擇性揭露

新竹棒球場挖3年遭外界質疑，市府急發新聞稿及圖卡闢謠，但市議員曾資程諷高虹安一邊挖、一邊說故事，選擇性揭露，已無真相及法律正當程序性。（新竹市府提供）

近日新竹市立棒球場改善工程再度引發爭議，新竹市長高虹安上個月復職回歸市府後視察棒球場，高調宣稱開挖過程中發現大量石塊、磚塊與營建廢棄物，稱問題來自原統包商，且已提告、求償4億元。對外界質疑是否挖穿結構、是否危及地下停車場安全，市府用2千字新聞稿及7張圖卡澄清說明。市議員曾資程諷高虹安一邊挖棒球場、一邊說故事，要求市府立即完整公開棒球場改善工程的縮時攝影與施工紀錄。並由議會組成的專案小組實地進場了解，由第三方公正專業單位獨立檢視。

曾資程說，去年底桃園地院的一份判決書揭露統包商巨佳與下游廠商揚名之間的工程款糾紛。但法院在判決理由中，清楚提到棒球場工程早已完工，且已實際舉辦比賽。但高虹安上任後，市府基於施政考量，對球場進行大規模、大範圍開挖，也正因為這樣的開挖，導致原本應進行的鑑定與驗收，在客觀上已經不可能進行。法院明白指出，在現場已被破壞的情況下，連土木技師公會都「無從鑑定」，且市府拒絕法院指定的鑑定人員進場鑑定，法院認定的是，現場證據已被市府的開挖行為破壞，衝擊市府未來對統包商的求償正當性。

他認為，查弊案與做工程改善是兩件不同的事，查弊、追責，該辦就辦，工程改善，該修就修。但不能把「蒐證辦案」跟「直接破壞現場」混在一起做。保固責任到底在原統包商？還是後續接手的廠商？責任歸屬都還沒釐清前，就一邊挖、一邊說故事，最後再回頭說「都是前朝的問題」。只會讓棒球場的真相剪不斷，理還亂。

為什麼市民對市府的闢謠及說法不買單？他認為，市民看到的是市府選擇性揭露，從市府粉專、相關新聞底下的留言可看到市民與球迷沒有因市府的澄清稿而放心，反而質疑更多。市府沒有讓議會、第三方專業單位「全程」進場檢視。他要求市府應完整公開棒球場改善工程的縮時攝影與施工紀錄。由議會組成的專案小組實地進場了解工程現況、由第三方公正專業單位進行獨立檢視。

