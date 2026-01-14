后里區農會寒冬送暖 捐贈物資嘉惠369后里低收入戶

后里區農會寒冬送暖，嘉惠后里區低收入戶，后里區長賴同一（左二）頒發感謝狀，由后里區農會理事長劉萬祥（右二）代表接受。（記者歐素美攝）

台中市后里區農會寒冬送暖，今天捐贈白米、油、鹽、糖、醋等民生物資，將由后里區公所委託各里辦公室協助發放給需要的民眾，嘉惠后里區369戶低收入戶。

這項捐贈儀式今天上午在后里區公所前舉行，后里區長賴同一表示，感謝后里區農會對后里區低收入戶的愛心，寒冬送暖，義舉深受各里鄉親感佩。

后里區農會理事長劉萬祥表示，后里區農會「取之社會，用之於社會」，將物資送給有需要的人，感謝里長們配合服務發送給民眾；后里區農會總幹事陳清琪表示，農會從2018年開始辦理寒冬送暖，今年已邁入第9年，非常感謝。

陳清琪說，后里區農會受到鄉親支持，業務穩定成長，「取之於地方，用之於地方」，就購買物資捐贈給后里區需要的人，感謝區公所及各里里辦公室的協助，用最快的時間將物資送到民眾的手中，強調捐贈對象都是依台中市政府及后里區公所審查符合低收入戶資格的民眾，十分公正可信，因農會力量有限，呼籲各界共同一起做好事。

台中市社會局專員陳宜和表示，后里區農會連續9年捐贈物資照顧地方弱勢，真的很難得，尤其是這種寒冬的天氣，能夠在農曆年前幫助這些弱勢家戶，感謝后里區農會拋磚引玉，以及農會及公所的愛心。

