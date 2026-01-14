為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    余家昶善款回捐桃市救助專戶 張善政：每1塊錢都會用在最需要的人身上

    2026/01/14 12:36 記者鄭淑婷／桃園報導
    市長張善政（中）回贈中壢仁海宮董事長王介禧（右）、財團法人技嘉教育基金會董事長葉培城（左）感謝狀。（記者鄭淑婷攝）

    市長張善政（中）回贈中壢仁海宮董事長王介禧（右）、財團法人技嘉教育基金會董事長葉培城（左）感謝狀。（記者鄭淑婷攝）

    台北捷運台北車站周邊去年12月發生隨機傷人案，設籍桃園市龍潭區的57歲市民余家昶第一時間捨命攔阻，卻不幸遇害，事發後外界紛紛表達捐款協助余家意願，中壢仁海宮捐助200萬元、財團法人技嘉教育基金會捐助100萬元，但余家把這些捐款全數回捐給市府社會救助金專戶，市長張善政今（14）日於市政會議代表受贈，並回贈感謝狀予仁海宮董事長王介禧及技嘉教育基金會董事長葉培城。

    張善政表示，北捷傷人案發生後，感謝仁海宮及技嘉教育基金會主動表達捐款協助受害者家屬的意願，這種善行義舉令人非常感動，而余家表示自己的經濟狀況還可以，因此又將這些善款回捐給市府，他也允諾市府社會局絕對會以最嚴謹的態度，將這些善款用在最需要的人身上，「雖然這筆錢沒有到受害者家屬身上，但還是到了非常需要的人身上，1塊錢都不會浪費」，他也藉由市政會議感謝仁海宮及技嘉教育基金會。

    仁海宮董事長王介禧（左）14日將仁海宮善款捐給桃市府社會救助金專戶，由市長張善政（右）代表受贈。（記者鄭淑婷攝）

    仁海宮董事長王介禧（左）14日將仁海宮善款捐給桃市府社會救助金專戶，由市長張善政（右）代表受贈。（記者鄭淑婷攝）

    技嘉教育基金會董事長葉培城（左）14日將善款捐給桃市府社會救助金專戶，由市長張善政（右）代表受贈。（記者鄭淑婷攝）

    技嘉教育基金會董事長葉培城（左）14日將善款捐給桃市府社會救助金專戶，由市長張善政（右）代表受贈。（記者鄭淑婷攝）

