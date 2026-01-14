為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新進農民獲獎勵金選作更彈性 今年增「複合作物」與「有機驗證」

    2026/01/14 12:27 記者楊媛婷／台北報導
    農業部推動青年從農獎勵金。（記者楊媛婷攝）

    農業部推動青年從農獎勵金。（記者楊媛婷攝）

    為鼓勵青年從農，農業部推動「青年農民農業經營準備金」，只要是18歲到45歲從農未滿2年的新進農民，從農民2年最高可發72萬元與第3年12萬元準備金，農業部輔導司今（14日）表示，今年的農糧類申請面積門檻增加複合作物經營與有機農產品含轉型期驗證，讓青年從農更彈性。

    為在2027年前達成培育3萬名新農民目標，農業部推動青農農業經營準備金方案已邁入第6年，農業部輔導司代理司長陳怡任表示，該方案為年齡18歲至45歲從農未滿2年新進農民，符合資格者前2年最高發給36萬元或72萬元，以及第3年12萬元之農業經營準備金。

    陳怡任進一步說明，自今年起，針對農糧類別申請面積門檻部分，除了原先單一作物經營組外，另增加複合作物經營組及有機農產品（含轉型期）驗證組，提供申請者更彈性的面積認定方式，另也循往例設有基準日，以2月28日作為申請人年齡與實際從農年期等之計算基準，後續將透過訪視作業，針對已領取農業經營準備金之申請人，持續追蹤。

    陳怡任表示，除提供經營準備金，也在17個縣市及農會成立在地青農聯誼會，建立產業與政府的交流平台。

    農業部表示，自2025年迄今已有942位新進農民納輔導，共計發放2.95億元；今年上半年開放申請期間自19日起至2月5日止。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播