新北小年夜、除夕加班收運垃圾 初一至初三停收

新北市環保局2月16日（除夕）晚間至2月19日（初三）停收期間，設置70處定點收運站方便民眾交付。（新北市環保局提供）

農曆春節將至，新北市環境保護局呼籲民眾提前展開大掃除，並宣布新北市過年期間的垃圾收運規劃：2月15日（日）小年夜加班收運；2月16日（一）除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止；2月17日（二）初一至2月19日（四）初三期間停止收運；2月20日（五）初四恢復正常垃圾收運。

環保局表示，考量2月16日除夕晚間至2月19日初三停收期間民眾仍有倒垃圾的需求，特別於全市設置70處定點收運站，詳細地址及開放時段可至查詢。

環保局提醒，交付垃圾應依規定區分「一般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等3類，廚餘或資源回收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車，尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，造成第一線收運人員及後端處理廠安全的疑慮。

行動電源應單獨交付資源回收車，奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式詳情請至「回收物品易查通」查詢。

如有清運廢棄大型家具需求，請撥0800-010-857（鈴一鈴幫我清）或各區清潔隊預約專線，並請於2月6日（五）前預約登記將安排年前清運；2月7日（六）至2月16日（一）登記僅受理預約年後之清運，若家中整理出不需使用但外觀良好且功能正常的茶几、櫃子、床組、餐桌椅、書桌椅、電扇或腳踏車等家具或家電，亦歡迎提供環保局「幸福小站」媒合予需要的弱勢家庭，詳情歡迎至「幸福小站」餘裕物資媒合平台查詢與登錄（網址：http://libahac.ntpc.gov.tw）。

民眾清運廢棄大型家具時，請務必遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點。（新北市環保局提供）

新北市環保局呼籲民眾請勿將危險物品直接丟入垃圾車，避免影響收運人員安全。（新北市環保局提供）

