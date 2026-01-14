為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中榮爆無照人員執刀 台大院長余忠仁籲嚴守醫療界線

    2026/01/14 12:05 記者侯家瑜／台北報導
    台大醫院院長余忠仁指出，手術室屬高度管制的專業場域，非醫護人員絕不可動手接觸病人，各醫院皆有嚴格規範，否則恐危及病人安全。（資料照）

    台中榮民總醫院近日遭爆疑似發生「無照人員執刀」爭議，台中市衛生局已認定恐涉及密醫行為，並移送地檢署偵辦。事件曝光後，引發醫界對手術室管理與外部人員進出規範的討論。台大醫院院長余忠仁指出，手術室屬高度管制的專業場域，非醫護人員絕不可動手接觸病人，各醫院皆有嚴格規範，否則恐危及病人安全。

    外界質疑，是否因醫療人力不足，導致醫院放寬管理，讓不具資格者參與醫療行為，進而影響病人安全。余忠仁受訪時強調，手術室是醫院內最特殊、管制最嚴格的場域之一，不僅必須維持無菌環境，器械擺放、動線規劃與人員分工，都經過專業設計與長期訓練，任何進入手術室的人員，其身分與職責都必須清楚界定。

    余忠仁指出，各大醫院皆設有嚴格的登記與管理制度，凡進入手術室者，進出時間、所屬單位及可執行的工作內容，都有明確規範。真正能接觸病人的，只能是醫師與護理師，這是醫療安全最基本的原則。

    余忠仁說明，確實會有醫療器材廠商進入手術室的情況，主要是協助新器械的使用說明或在旁提供技術諮詢，尤其在骨科、神經外科等高度仰賴特殊器械的手術中更為常見。但廠商人員「絕對不能動手」，也不得進行任何醫療操作，只能在旁提供建議，這在台大醫院是明文禁止、零容忍的事項。他強調，在台大醫院，外部人員未經訓練與授權，絕不可能參與手術。

