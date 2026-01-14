北宜高鐵遭批「史詩級錯誤」 地方藍綠同聲「宜蘭人就是要高鐵」

高鐵延伸宜蘭案，被前政務委員張景森批是「史詩級錯誤」，地方藍綠今天同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵！」民進黨籍立委陳俊宇、國民黨籍議長張勝德、宜蘭縣代理縣長林茂盛及縣議員等人均出席。（記者王峻祺攝）

高鐵延伸宜蘭案，被前政務委員張景森批是「史詩級錯誤」，地方藍綠今天同聲高呼「宜蘭人就是要高鐵！」民進黨籍立委陳俊宇、國民黨籍議長張勝德、宜蘭縣代理縣長林茂盛及縣議員等人，均在縣府前廣場，喊話中央「儘速核定計畫」，表達地方不分黨派，對北宜高鐵的堅定支持。

近日前政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人，針對北宜高鐵再次提出反對論述，壯圍鄉公所今天發起「力挺高鐵」活動，集結近百人到縣府前發聲，鄉長沈清山不滿「前朝官員」，不懂宜蘭長年交通痛楚一再反對，說到激動處更脫口而出「王八蛋」，呼籲持不同意見的人要有「悲憫心」，發言獲得全場掌聲。

立委陳俊宇說，「宜蘭人要高鐵」是地方跨黨派、跨派系共識，現在重啟高鐵、直鐵辯論是浪費時間，導致重大建設延宕，宜蘭高鐵不只是地方建設，而是全台「一日生活圈」的鐵道網，更是串聯北東屏的關鍵，非僅限宜蘭居民使用，受益者超過2千萬人次全台民眾。

議長張勝德說，支持中央在宜蘭所規劃的交通及各項重大公共建設，但也必須與在地縣民做好充分說明與溝通，不論是高鐵、鐵路等建設，最重要的是「是否真正符合宜蘭需求、是否有完整配套、是否能兼顧生活品質與區域平衡」。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，縣府超前部署「高鐵車站特定區」都市計畫，預計今年6月送交通部，交通是宜蘭發展命脈，高鐵能有效緩解國道5號塞車問題，促請中央儘速核定，力拚2036年完工通車。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也發布新聞稿強調，只要是對縣民好的政策，都應該理性支持、務實規劃，北宜高鐵「值得全力支持」，高鐵專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務。

