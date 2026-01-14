船艙進度9成 基隆－石垣渡輪最快1月底、最慢春節前開航

「基隆－石垣島」航線由YAIMAMARU渡輪載客。（圖由華岡集團提供）

「基隆－石垣島」客貨海運固定航線未能趕在去年首航，業者表示，主要是船艙內部工程已達9成，最快1月底、最慢農曆春節前開航，希望能提前2週售票。

日本航運業者與台灣業者華岡集團合作營運「基隆－石垣島」定期航班，每週3航班，國人花幾千元即可出國，消息釋出引起熱議。

這條航線去年12月完成總代理及國際固定航線登記，執航的YAIMAMARU渡輪，總噸位約2.1萬噸，共122間艙房、493床位。

業者規劃，船班約晚間11時出發、早上抵達，航程7至8小時。每週二、四、日從基隆港出發，每週一、三、五從石垣島出發。

業者先前公布各艙等票價，每人單程未稅不含碼頭服務費2800元至1萬500元不等；另為慶祝首航，2月以前採行優惠票價，每人單程未稅不含碼頭服務費2000元至8500元不等。

航線原定去年開航，但延期迄今。華岡總經理洪郁航表示，目前船上工程已經完成9成，主要是客艙內裝潢等工程較為耗工，之後會空船試航及驗收，盡量在1月底前舉行開航典禮，最慢農曆年前開航。

洪郁航表示，一般來說，船票大部分是開航前1個月開賣，不過考量時程較趕，預計會在開航前2週開賣，會委託旅行社銷售。至於開航優惠票價會不會延後？他表示，目前優惠價還是到2月底，是否後延要跟日本業者討論。

