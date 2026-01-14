「洛鞍」颱風最快明晨生成！下波冷氣團影響時間曝

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

今年首個熱帶性低氣壓於今日清晨生成，中央氣象署預估，此一低壓系統最快明日清晨有機會增強為輕度颱風，並往西北方向前進，但持續北上或增強機會都較低，另今起至週五各地白天回暖，日夜溫差大，週五至週日迎風面降雨增加，週日、下週一起則在有一波冷空氣影響，氣溫將再度下降。

中央氣象署預報員朱美霖指出，目前菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，今日清晨2時形成今年首個熱帶性低氣壓，今日上午8時位於鵝鸞鼻東南方1850公里海面，未來將往西北方向移動，並於下週為台灣帶來中高層水氣。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員鄭傑仁補充，目前預估此一熱帶性低氣壓18至24小時內有機會增強為今年首個輕度颱風「洛鞍」，即最快有機會在明天清晨至明日白天生成。

朱美霖說，今日冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，西半部地區有較顯著低溫，新竹關西出現4.9度低溫，新竹、苗栗有6至8度低溫，另彰化竹塘、台南後壁、雲林崙背、嘉義竹塘等也有10度以下低溫，明日西半部仍將維持14度上下的低溫，空曠平原、近山區仍會有10度以下低溫。

不過，今日白天將恢復到比較舒適的氣溫，各地氣溫可重回20至25度左右，加上今晚冷高壓出海，台灣附近轉為偏東風，今明各地整體維持晴到多雲的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星降雨，但夜間清晨氣溫仍偏低，日夜溫差較大。

朱美霖表示，週四、週五白天持續回暖，天氣較為穩定，週六、週日因南側熱帶系統攜帶的水氣移動至台灣上空，迎風面降雨增加，大台北山區、基隆北海岸、東半部偶有降雨，其他各地仍以多雲到晴的天氣為主。

另下週一至下週二因東北季風增強、冷氣團南下，將有較明顯的天氣轉變，桃園以北、東半部地區有局部降雨發生，基隆北海岸、宜蘭、桃園以北地區陰雨，下週一北台灣率先降溫，下週二白天氣溫再度降至20度以下，其他地區氣溫也開始下滑，夜間清晨氣溫可達到14度或以下。

今日清晨低溫分佈。（圖為中央氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法