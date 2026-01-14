新北動保處野放亞洲輝椋鳥引議 保育團體：強勢外來種不該野放

新北市動物保護防疫處日前表示，獲報新莊區一件亞洲輝椋鳥受困案，動保處救治後將其野放，此事引發鳥友議論。（新北市動保處提供）

「亞洲輝椋鳥」早年以寵物鳥身份進口，如今已是強勢外來種，威脅台灣原生鳥類生態。新北市動物保護防疫處日前表示，獲報新莊區一件亞洲輝椋鳥受困案，動保處救治後將其野放，此事引發鳥友議論。福爾摩沙野鳥保育協會黃蜀婷今（14）日向本報表示，此物種10年來成長約4400％，會捕食麻雀等幼鳥，應是要編列計畫經費移除的外來種，動保處卻發新聞稿表示將其野放，恐將誤導大眾，「這完全不對」。

記者聯繫動保處尋求回應，截至出稿尚無回應。

「這種鳥，即便是鳥會都不救，就算鳥在手裡也不野放。」黃蜀婷表示，亞洲輝椋鳥、白尾八哥、家八哥等都是外來種，意即這些物種不應該出現在台灣本土，有民眾提到住家附近有很多亞洲輝椋鳥，一現身後麻雀馬上跑光，原因是亞洲輝椋鳥會把綠繡眼、麻雀、白頭翁等幼鳥拖出來吃掉，「牠們是很強勢的外來種」，且據統計，10年來亞洲輝椋鳥已經成長4400多％，成長幅度駭人。

黃蜀婷說，在有限救傷資源下，鳥會會選擇把資源留給該救的鳥，如有拾獲亞洲輝椋鳥，應以適當方式移除，如安樂死、不救援等，或拾獲民眾有飼養意願，應將其籠養，避免野放在外。

黃蜀婷質疑，亞洲輝椋鳥應是編列計畫經費移除的外來種，國家目前卻束手無策，但身為動保處應有保育專業常識，「這種鳥是絕對、絕對不能野放的」，遺憾看到動保處發布野放新聞，恐有誤導之虞，鳥友對此都感到詫異。

