    苗栗大湖鄉市區2公有停車場常遭占用 1/26起收費

    2026/01/14 10:54 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗大湖鄉市區兩公有停車場常遭占用，26日營運收費。（黃惠琴提供）

    苗栗大湖鄉市區兩公有停車場常遭占用，26日營運收費。（黃惠琴提供）

    苗栗縣大湖鄉市區闢建「廣停一」、「廣停二」兩個公有停車場，但出現長期遭占用狀況，不少民眾也常向公部門反映，期盼解決。大湖鄉公所經研商後，之前啟動停車場收費作業，鄉長黃惠琴今天表示，「廣停一」、「廣停二」兩個公有停車場啟動停車收費，19日至25日試營運暫不收費、26日早上7點起正式營運收費。

    黃惠琴指出，辦理試營運目的為確認停車場設備、收費系統及營運流程是否能正常運作，因此試營運期間先不收費；黃惠琴也強調，停車場對外收費目的為活化停車場功能，採使用者付費方式，感謝鄉親配合。

    大湖鄉公所指出，即將正式收費的「廣停一」、「廣停二」兩個公有停車場分別設置19個、32個停車位，「廣停二」停車場更設有6個電動停車位（包含4個慢充、2個快充），26日早上7點營運後，每天早上7點至晚間7點收費為每小時20元；其餘時間考量為附近民眾停車居多，則改為每小時5元收費，目的為提升停車場流動、避免停車位遭占用。

    苗栗大湖鄉市區兩公有停車場常遭占用，26日營運收費。（黃惠琴提供）

    苗栗大湖鄉市區兩公有停車場常遭占用，26日營運收費。（黃惠琴提供）

