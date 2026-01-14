為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃市接手中央續補助「3章1Q」食材費 免費營養午餐每餐逼近70元

    2026/01/14 11:05 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市公私立國中小營養午餐全面免費政策已實施有成。（資料照）

    桃園市公私立國中小營養午餐全面免費政策已實施有成。（資料照）

    桃園市為六都最早實施國中小營養午餐免費城市，自2023年至今3年，今年台北、台中、高雄、台南等陸續宣布跟進，市長張善政今（14）日主持市政會議表示，「這是很正確的方向，因為對的事情，本來就是不分藍綠、不分縣市，需要大家一起做的事情」，並表示桃園每餐補助金額已調整2次，從每餐45元調高至51元，另今年起中央不補助「3章1Q」等食材費，市府自行編列預算續行，「3章1Q」食材補助10元、偏鄉學校14元，以及有機食材費4.3元，也就是說，桃園目前學童每餐的補助金額是65.3元、偏鄉則是69.3元，若加上推動在地食材入菜，每餐價值遠遠超過前述數字。

    張善政提到，推動營養午餐免費政策是他的政見，要兌現時面對預算在哪裡的問題，他要特別感謝議會的支持，議長邱奕勝於2022年底主動以墊付款方式，讓新市府上任後就可以立即推動，3年來也隨著物價調漲每餐補助費用，今年起另編列預算續行補助「3章1Q」等食材費；此外，確保營養午餐品質也是重要環節，每學期開學時他會到學校跟孩子一起吃營養午餐，常常看到孩子一直排隊打菜，代表味道及品質應該是不錯的。

    張善政表示，市府也將食農教育一起納進來，用桃園在地食材入菜，例如綠竹筍、黑豬肉、蓮藕等，在品質把關上，教育局、農業局、衛生局建立聯合稽查的制度，讓學校、營養師、家長代表一起參與「學校營養午餐供應委員會」，讓食安、品質都有多一層保障。

    張善政表示，很高興越來越多縣市跟上桃園的政策，對辛苦的爸爸媽媽來說，市府多承擔一點，就能讓家庭的壓力小一點，他覺得很值得，當然營養午餐不是一次性政策，而是每天都要顧好、要持續精進的事情，市府會持續注意物價、顧好品質，讓孩子吃得好、政策能走得更長遠。

    桃園市長張善政14日主持市政會議表示，今年起中央不補助「3章1Q」等食材費，改由市府自行編列預算續行，加上免費營養午餐每餐51元，桃園市學童營養午餐每餐補助逼近70元。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政14日主持市政會議表示，今年起中央不補助「3章1Q」等食材費，改由市府自行編列預算續行，加上免費營養午餐每餐51元，桃園市學童營養午餐每餐補助逼近70元。（記者鄭淑婷攝）

