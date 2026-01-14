外籍照服員擬進急性病房掀反彈 石崇良：整合照護5千床拚3萬床、創造三贏

衛福部長石崇良表示，住院整合照護成效佳，今年目標將服務床數從約5000床擴大到3萬床，加速推動對醫院管理、家屬照顧與護理負荷都有幫助的三贏政策。（記者邱芷柔攝）

衛福部向勞動部提案開放「中階技術人力」，引進外籍照服員投入一般急性病房，隨即引發台灣護理產業工會反彈。對此衛福部長石崇良今（14日）受訪回應，住院整合照護推動三年來成效佳，但人力不足是目前最大瓶頸，今年目標把服務床數從約5千床擴大到3萬床，預算也由5億多元增加到近25億元，盼加速對醫院管理、家屬照顧與護理負荷都有幫助的三贏政策。

台灣護理產業工會發聲明強烈反對開放外籍照服員進入急性病房，批評在制度、配套與權責不清下貿然上路，是把風險與混亂丟給第一線基層；工會也點名，語言溝通、管理督導、專業界線與申訴機制等關鍵配套尚未交代清楚，恐影響病人安全與護理人員權益，強調已多次向衛福部表達反對立場。

請繼續往下閱讀...

石崇良今天上午出席「衛生福利部主權雲應用發表會」活動時接受媒體聯訪，針對外籍照服員爭議，他表示，全台急性一般病床約7萬床，扣除佔床率後，約有一半病床都有生活照顧需求，隨著台灣快速邁入超高齡社會，許多長者住院時除了醫療處置外，還需要翻身、如廁、進食等大量生活照顧，過去不是全落在護理人員身上，就是家屬自費請看護協助，對家庭與醫療現場都是沉重負擔。

他說，衛福部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，由醫院共聘照服員，透過公務預算補助，讓病人在住院期間即可獲得生活照顧服務，家屬不必陪病，護理人員也能回到專業照護角色，制度推動三年來民眾滿意度高，護理人員回饋也不錯，因為工作負荷確實有減輕。

石崇良進一步指出，目前每床每年補助約750元，病人一天約負擔750到1000元即可由醫院統一安排照服員協助，但目前最大瓶頸仍是人力不足，去年約110家醫院參與計畫、聘用約2700名照服員，實際服務床數僅約5000床，覆蓋率仍偏低，因此今年規劃擴大規模，目標把服務床數提高到3萬床，預算同步擴編到近25億元，「就是希望讓這個好的制度更普及。」

為補足人力缺口，石崇良表示，衛福部評估引進已在台工作6年以上、受過照服訓練的中階技術人力加入計畫，這類人員已有台灣生活與工作經驗，語言溝通也較成熟，「不是隨便引進，而是有條件、有訓練基礎的人。」他強調，未來會清楚界定工作項目與管理責任，並持續與工會及專業團體溝通，希望加快推動對病人及家屬、護理人員、醫院管理都有幫助的三贏政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法