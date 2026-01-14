蔣萬安再拋大紅包 北市加發兼任行政教師獎金

台北市長蔣萬安宣布，北市在中央的基礎上，加發兼任行政教師獎金，並追溯自去年9月起。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安繼「教育革新3箭」後，再宣布公立中小學（含特教學校）兼任行政教師獎金，在教育部核發的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，追溯自去年（2025）年9月起；將由教育局將調整金額函報教育部轉行政院核定。

蔣萬安表示，行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，兼任行政的老師們寒暑假全年無休在處理學校繁雜的行政業務，校安通報和學生事務等，責任重、風險高，但實質的加給卻與付出不成比例。因此要讓教育回歸教學本位、照顧老師尊嚴，落實「行政穩、教學優、待遇增、人才留」的理念，實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，針對教育部預定修訂的公立學校教師獎金發給辦法所提到的行政工作獎金，北市參考中央基準，要做到最好、做到位，將採行預算規模最高的方案，在教育部原定方案的基礎上，依照職務責任輕重，額外再提出有感的加碼，在教育部方案基礎上，校長每月加發3000元、處室主任每月加發2000元，組長每月加發1000元，並且追溯至去（2025）年9月起。

他強調，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感提高兼任行政老師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有的尊嚴以及回報，也讓資深有經驗的老師願意留在行政體系來傳承經驗，才是穩定校園發展的長久之計。教育局將調整金額函報教育部轉行政院核定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法