    幫蛋黃酥換個吃法？ 鹿港名店找來烏魚子、麵茶與豬肉酥

    2026/01/14 10:09 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港蛋黃酥名店「新口味」，運用西式佐醬作法，加入烏魚子、麵茶與豬肉酥等元素，讓蛋黃酥不只是蛋黃酥。（記者劉曉欣攝）

    讓蛋黃酥不只是蛋黃酥！彰化鹿港蛋黃酥名店「新口味」，要讓蛋黃酥也有不同的吃法，加入洋式佐醬概念，以在地元素為出發，讓蛋黃酥可以配上烏魚子、麵茶或是豬肉酥，讓蛋黃酥出現花式新吃法！

    「新口味」蛋黃酥二代王裕誠、老鳳婷夫妻檔表示，蛋黃酥近年來幾乎與中秋月餅畫上等號，為了尋找蛋黃酥的無限可能，既然蛋黃酥靈魂，就是內餡蛋黃與豆沙，如果搭上西式的佐醬，應該會衝撞出不同的口感。

    因此，夫妻倆以鹿港風情出發，找出麵茶、烏魚子與豬肉酥來作為佐醬，也就是把蛋黃酥剖半後，以沾醬的方式來搭配切成碎粒的烏魚子，或是撒上麵茶粉，還是用豬肉酥，讓蛋黃酥瞬間充滿花式口感，讓原有的蛋黃酥風味更有層次，尤其是最受歡迎的烏魚子沾醬，讓蛋黃酥開啟了與烏魚子的完美相遇。

    王裕誠、老鳳婷指出，因為想讓蛋黃酥不只是中秋月餅，也不只是1款台式糕餅，才會各方嘗試，這次首次以沾醬出發，就是希望激起更多美食體驗的火花，讓台式蛋黃酥有更多的風味選擇，讓蛋黃酥不只是伴手禮，還是台式下午茶的新選擇！

    蛋黃酥只有一種吃法？鹿港蛋黃酥名店「新口味」，把餡料加上沾醬，成為花式口味。（記者劉曉欣攝）

