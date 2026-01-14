屏東縣人口今年預估跌破78萬人 麟洛鄉進入萬人保衛戰

屏東縣的人口正在快速下滑。（記者葉永騫攝）

屏東縣114年各鄉鎮市出生、死亡、結婚、離婚率完成統計，截至去年12月屏東縣人口數只剩下78萬2256人，去年死亡人數9173人，出生人數3596人，人數相差5577人，「生不如死」，33個鄉鎮市有13個鄉的人口數少於1萬人，有7個鄉只有1萬多人，其中麟洛鄉人口數只剩下約1萬4百人，今年可能跌落萬人以下，也使得鄉鎮市的調整有其必要性。

根據屏東縣民政局公布去年12月人口數統計，屏東縣就快跌破78萬人的關卡，如果以每年減少5000多人計算，今年一定跌破，屏東縣33個鄉鎮市，8個原住民鄉都不滿萬人，平地鄉則有新埤8983人、南州9600人、車城7694人、滿州6927人、枋山4905人，共計有13個鄉，只剩1萬多人的鄉則有麟洛、琉球、竹田、萬巒、崁頂、林邊、佳冬共7鄉，其中麟洛鄉只有10406人，今年可能跌落萬人以下，對地方的衝擊相當大，不但面臨選區調整，對地方財政、鄉代的席次也會大幅減少。

屏東縣各鄉鎮人口數快速的下滑，已經有超過一半的鄉鎮在2萬人以下，有的鄉還比高雄市一個里的人數還少，鄉長管的人數比里長還少，有必要進行檢討及調整。

屏東縣人口數每年以5000多人的速度下降。（記者葉永騫攝）

